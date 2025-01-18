林姿妙涉貪停職 聲請停止執行被駁回

2025/01/18 05:30

〔記者張文川／台北報導〕宜蘭縣長林姿妙因圖利、洗錢、財產來源不明等罪，去年底被宜蘭地院判處十二年六月徒刑，內政部隨即將她停職。林姿妙認為內政部以財產來源不明罪將她停職，法條引用有疑義，興訟聲請停止執行停職處分；台北高等行政法院（簡稱北高行）昨認為在行政院做成訴願決定前，沒有停止執行的急迫性，裁定駁回林的聲請。可抗告。

林主張法條引用有疑義

依地方制度法規定，貪污治罪條例之圖利罪為二審有罪才停職，財產來源不明等其餘罪名，則是一審判決有罪即須停職。內政部依此處分林姿妙停職，成為首例被依財產來源不明罪停職的縣市首長。

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法院︰沒停止執行急迫性

林姿妙認為內政部依財產來源不明罪將她停職，法條引用有爭議；除了向行政院提出訴願，同時也向北高行聲請停止執行停職處分。

北高行合議庭審理後認為，林姿妙在提起行政訴訟之前，未待行政院訴願或向內政部申請停止執行做成決定，就向行政法院聲請停止執行，且未說明有何不可歸責於她的事由，非即時由行政法院處理就難以救濟的緊急情況，欠缺保護的必要，因此不應准許。

況且，依宜蘭地院判決內容，林姿妙借用、租用毫無信賴關係者的金融帳戶，來收受及持有不明款項，以掩飾、隱匿無合理來源且與收入顯不相當款項的來源、去向及所在，金流高達三二五○萬元，且林姿妙也未據實說明她總額高達八百萬元的可疑來源財產。

北高行依此認為，林姿妙此舉違反人民對公務廉潔性的期待，影響國家及人民對她擔任縣長的信任關係，內政部暫停讓她執行縣長職務，應屬適當，若准予停止執行停職令，顯然會對公益有重大影響，不符停止執行要件，聲請於法不合，故予駁回。

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