為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    解鶯歌、龜山水患 鳳鳴滯洪池年底完工

    新北市興建「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」，可容納六．二萬噸滯洪量，預計今年底完工啟用。（記者翁聿煌攝）

    新北市興建「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」，可容納六．二萬噸滯洪量，預計今年底完工啟用。（記者翁聿煌攝）

    2025/01/18 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市位於鶯歌區的東門溪水系跨越新北及桃園八德區，由新北市水利局爭取中央補助七．○五億元辦理「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」，可容納六．二萬噸滯洪量，預計今年底完工啟用。市長侯友宜昨日前往視察，希望鳳鳴滯洪池啟用後，可大幅改善鶯歌地區及下游桃園龜山區工業淹水情況。

    侯友宜指出，東門溪全長約八．二公里，流經新北與桃園兩地，大多流域在桃園範圍，僅中間有一段約一公里流經鶯歌鳳鳴地區，由於東門溪坡度平緩，導致雨污水多淤積在鶯歌，桃園龜山工業區也常會有淹水問題，新北市向中央爭取經費興建鳳鳴滯洪池，並拆除新北及桃園市兩地的違章建築，將平均六米寬河道拓寬成九米，新建三米高護岸，使東門溪達到廿五年防洪保護標準。

    水利局長宋德仁表示，「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」由中央補助經費七．○五億元，目前工程進度已超過四十％，預計今年底可完工。

    全力協助向中央爭取興建經費的立委蘇巧慧表示，她爭取「前瞻基礎建設計畫」全額補助鳳鳴滯洪池興建工程，東門溪整治工程補助近八成經費，中央也同意負擔原物料上漲增加的經費，希望儘速完工。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播