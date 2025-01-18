解鶯歌、龜山水患 鳳鳴滯洪池年底完工

新北市興建「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」，可容納六．二萬噸滯洪量，預計今年底完工啟用。（記者翁聿煌攝）

2025/01/18 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市位於鶯歌區的東門溪水系跨越新北及桃園八德區，由新北市水利局爭取中央補助七．○五億元辦理「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」，可容納六．二萬噸滯洪量，預計今年底完工啟用。市長侯友宜昨日前往視察，希望鳳鳴滯洪池啟用後，可大幅改善鶯歌地區及下游桃園龜山區工業淹水情況。

侯友宜指出，東門溪全長約八．二公里，流經新北與桃園兩地，大多流域在桃園範圍，僅中間有一段約一公里流經鶯歌鳳鳴地區，由於東門溪坡度平緩，導致雨污水多淤積在鶯歌，桃園龜山工業區也常會有淹水問題，新北市向中央爭取經費興建鳳鳴滯洪池，並拆除新北及桃園市兩地的違章建築，將平均六米寬河道拓寬成九米，新建三米高護岸，使東門溪達到廿五年防洪保護標準。

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水利局長宋德仁表示，「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」由中央補助經費七．○五億元，目前工程進度已超過四十％，預計今年底可完工。

全力協助向中央爭取興建經費的立委蘇巧慧表示，她爭取「前瞻基礎建設計畫」全額補助鳳鳴滯洪池興建工程，東門溪整治工程補助近八成經費，中央也同意負擔原物料上漲增加的經費，希望儘速完工。

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