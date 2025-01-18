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    公有地蓋社宅 三重、土城各增逾300戶

    三重案通過新北市都市計畫委員會審議，將提內政部審議。圖為三重富貴段基地現況。（記者黃子暘攝）

    三重案通過新北市都市計畫委員會審議，將提內政部審議。圖為三重富貴段基地現況。（記者黃子暘攝）

    2025/01/18 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕社會住宅一戶難求，新北市府城鄉發展局透過低度利用的市有地規劃建設社宅，城鄉局長黃國峰指出，市府選定三重區機關用地及土城區停車場用地，變更為社福設施用地建置社宅，預計可分別提供約三五二戶及三八七戶；三重案昨通過新北市都市計畫委員會審議，將提內政部審議，土城案剛於十五日起公開展覽卅日，歡迎各界在公展期間提出意見。

    三重富貴段、土城板院段兩基地

    黃國峰表示，這次社宅變更案的「三重區富貴段」基地原為機關用地，東鄰五華街、西接集智街、北至三賢街，總面積約○．三一四一公頃，現況為集智綠地及碧華里開心農場；「土城區板院段」基地原為停車場用地，位在金城路二段、青雲路交接處，面積約○．四二九六公頃，現況為土城逾期車輛放置場。

    城鄉局都市計畫科長鄧涵瑛說，三重富貴段基地周邊除東側有淡水河畔帶狀公園，六百公尺範圍內還有大山公園、太陽公園、碧華公園等九處公園綠地；土城板院段基地鄰近土城清水國小、中正國中，周邊有土城綜合體育場、清水公園等。

    黃國峰、鄧涵瑛表示，未來二處基地將以低建蔽率規劃留設開放空間，提供周邊居民休憩、活動交流的公共空間，也會以綠建築、智慧建築、無障礙環境及耐震等標章為原則設計，並將結合公益設施空間。

    土城案於十五日起公開展覽三十天，各界可在公展期間提出意見。圖為土城板院段基地現況。（記者黃子暘攝）

    土城案於十五日起公開展覽三十天，各界可在公展期間提出意見。圖為土城板院段基地現況。（記者黃子暘攝）

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