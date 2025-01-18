石門公所粉專不當留言 公務員認錯

2025/01/18 05:30

原聲稱小編帳號被盜 當事人承認誤用 民政局將懲處

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市石門區公所粉專十六日在某網路媒體粉專留言，批評「冥盡擋（民進黨）是分裂台灣製造仇恨的始作俑者，沒有冥盡擋，台灣會更好」，公所當日聲稱小編帳號被盜，並報警調查。昨日水落石出，是區公所一名現職公務員誤用公所粉專留言，民政局將依法予以懲處。

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辱罵「冥盡擋」 公所報警調查

綠營多位市議員昨天持續質詢該案，黃淑君質問公所報案是否為真？警察局下午二點告訴她疑為內部人員切換帳號所致、公所並未提告。民政局長林耀長、警察局副局長張錦成答詢表示，應是資訊時間誤差，金山分局已依規定受理報案，全力偵查。

綠營市議員周雅玲、李宇翔表示，區公所共十四人有粉專權限，研究發展考核委員會昨到公所調查結果如何？若是有人忘記切換帳號，直說即可，何必搞到資安調查？

研考會啟動檢視 查無駭客攻擊

研考會主委林豐裕指出，當事帳號並非市府配發或管轄的系統，研考會依規定啟動緊急應變檢視設備與流量，共檢視十四台電腦、防毒系統與網路等，查無駭客攻擊。

議員：公務單位應堅守行政中立

無黨團結聯盟市議員馬見Lahuy．Ipin怒批，市府有一一一個粉專，難道不開心就可以亂罵？公務單位應堅守行政中立，區公所編制員額僅卅多人，高達十四人有粉專權限，既然警察局已說疑為內部人員切換帳號所致，就代表找到人了，市府應直接說明。

林耀長表示，昨天下午區公所回報，當事人已承認誤用公所粉專不當留言，民政局將要求公所依「公務人員行政中立法」、「公務人員考績法」規定召開考績會懲處，民政局也將深刻檢討、加強教育訓練。

綠營議員要求民政局向民進黨道歉

綠營市議員張嘉玲、陳永福、石一佑均關心此案，要求民政局發聲明向民進黨道歉。

國民黨籍市議員陳偉杰表示，市府應檢討粉專管理的內控機制，以此為鑑，不要造成對立，應好好檢討。

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