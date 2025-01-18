淡江大橋主體工程 預計年底完成

2025/01/18 05:30

〔記者董冠怡、黃子暘／新北報導〕斥資二三○億元的北台灣新地標淡江大橋預計明年三月通車，交通部公路局北區公路新建工程分局第三工務段長鄭閔中說明，截至昨日進度已達近七成八，淡水端橋面板預估三月閉合、主塔七月完成、八里端橋面板九月閉合，大橋主體工程預計年底完成。淡江大橋完工後，將可大幅縮短往來淡水、八里的路程及通行時間，還可減少台二線竹圍路段、關渡大橋的車流量。

此外，中央先前已核定台六十一線快速公路新北市至苗栗縣路段平交路口（高架化）改善工程，其中二處在新北市林口區（東華路、下福路口一帶）、總長一． 二公里，路段經費近十五億元，現已公告招標，若一切順利，估計上半年有機會動工、力拚二○二七年九月完工通車。

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另外，台六十二線為國五的替代道路，「台六十二線瑞濱延伸至宜蘭頭城可行性研究」已提報行政院審議，俟可行性通過後續辦綜合規劃及環境影響評估，以紓解國五壅塞。

莊泰路銜接領航路與中正路段 今通車

新北市新泰塭仔圳的景觀大道「莊泰路」領航路與中正路的七百公尺路段（見上圖，新北市地政局提供），將於今日上午十點開放通車，民眾可避開輔大周邊易塞車段，約可縮短十分鐘車程。

地政局指出，莊泰路北起泰林路、南至環漢路，為卅公尺寬的計畫道路，將分階段完工。提醒民眾除領航路左轉莊泰路時機車須二段式左轉，其餘路口請汽機車駕駛人依號誌燈指示左右轉，部分人行道及無障礙設施為臨時設置，通行道路、號誌可能依工程進度變動，請用路人留意。

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