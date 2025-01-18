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    首頁　>　生活

    春節連假 北部地區估4波車潮

    2025/01/18 05:30

    南下返鄉、初一走春、初二回娘家、北返 台64、65、61銜接國道路段易壅塞

    〔記者董冠怡／新北報導〕春節九天連假，交通部公路局預估廿四日下午至廿八日上午，北部地區南下返鄉車潮陸續湧現；北區養護工程分局交控中心主任巫清煒昨天表示，新北地區會出現四波車潮，建議改走替代道路避開國道、省道壅塞路段，可利用公路局智慧化省道即時交通資訊網、高速公路局路況專線一九六八等方式查詢最新路況。

    第一波車潮為南下返鄉圍爐，廿四日至廿八日台六十四、六十五線銜接國道路段，第二波為初一參拜、短途走春，廿九日全日車流無方向性，省道周邊廟宇、觀光風景區皆車多。

    第三波為初二回娘家、初三中長程出遊，卅日至卅一日中長程車潮出現於各郊區省道及快速公路，各觀光風景區熱點車潮也會達到高峰；第四波車潮卅一日至二月二日，出現於台六十一北上香山路段及各銜接國道的周邊要道。

    國5實施高乘載 可多利用替代道路台9線

    針對國道易壅塞路段，巫清煒說明，國道五號每當實施高乘載措施，往往會造成替代路線台二線路段塞車，建議用路人可多加利用台九線，可於坪林選擇更換路線；省道易壅塞部分估計會在台二線福隆、卯澳段，已擬定劃設人行道疏導，並啟動號誌調控等方案。民眾可撥打公路局用路人服務中心免付費專線○八○○二三一○三五或下載APP查詢路況和行車資訊。

    轉乘在地公車、幸福巴士 享優惠或免費

    交通部公路局台北區監理所長黃鈴婷指出，廿四日至二月二日疏運期間，有九十條國道客運路線祭出平日優惠或原票價六折，乘坐國道客運、高鐵、台鐵，並轉乘在地市區公車，可享一段票或基本里程免費，並新增指定幸福巴士七十五條路線免費搭乘，同時推出東部限定租車及搭乘公路（國道）客運優惠。

    武陵農場櫻花季賞櫻專車 開放購票

    台北區監理所運輸管理科長林守信說，武陵農場櫻花季二月八日至廿三日，為期十六天，民眾可赴台北轉運站二樓月台、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站、三星運動場搭乘賞櫻專車前往，平日限額二千四百人、假日上限三千人，現已開放購票，可至各大超商、台北轉運站APP等管道購買。

    另外，新北市「跳蛙公車APP」改版升級，交通局運輸管理科科長林詩欽昨天表示，新版APP預購、募集更流暢，不再預先劃位，改以自由入座，新版跳蛙公車平台（含APP）即日起啟用，將於廿日九時起開放購買二月份車票，歡迎市民多加下載利用；也提醒舊版跳蛙公車平台一月底止就不再提供訂票服務。

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