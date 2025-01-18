高市特搜大隊成軍 編制130人

高雄市特種搜救大隊昨日舉行成立典禮，市長陳其邁出席儀式並授旗揭牌。（高市消防局提供）

2025/01/18 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市特種搜救大隊昨日舉行成立典禮，市長陳其邁出席儀式並授旗揭牌，人力編制一百卅人，未來面對各項極端氣候的挑戰及複合型災害，可進一步滿足重度級搜救的量能。

高市特搜大隊是繼雙北之後第三個通過重型認證的縣市，搜救大隊共編制一百卅位人力，擴大高雄在重型救災等各項搜救任務裡所需的人力、裝備以及相關的訓練。

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陳其邁提醒，消防夥伴落實平日訓練，在每一次的任務裡，秉持任務優先，但更要提高警覺，確保自身安全，他感謝所有消防同仁保護市民、辛勤付出。

隨後，特搜大隊進行搜救犬、繩索技術及科技救災的展演，並展示消防機器人、無人機、三百六十度全景攝影機、低軌衛星、衛星追蹤通訊裝置、影音生命探測器等先進搜救裝備器材，在各式救災救援情況下，如何充分發揮效用，提升搜救量能。

陳其邁最後親頒春節加菜金及水果禮盒，感謝特搜大隊及義消特搜大隊平日及年節的辛苦執勤，並依序慰問同仁發放蛇來運轉開運小紅包，還準備特製開運小紅包親自掛在搜救犬藍波、咪娜的脖子上，增添年味喜氣。

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