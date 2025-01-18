為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄機場春節疏運 估增10％客運量

    高雄國際機場將於一月廿四日起至二月四日共計十二日，啟動春節疏運措施。（記者洪臣宏攝）

    高雄國際機場將於一月廿四日起至二月四日共計十二日，啟動春節疏運措施。（記者洪臣宏攝）

    2025/01/18 05:30

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕即將進入春節旅遊高峰，高雄國際機場將於一月廿四日起至二月四日共計十二日，啟動春節疏運措施，高雄國際航空站表示，已請航空公司對國內線、國際線正常航班及加班機準時起飛，旅客維持前兩小時報到，並注意班機航空站網頁即時資訊。

    桃園機場將於廿日展開春節疏運，要求旅客前三小時報到，高雄國際航空站表示，高雄機場預估會增加十％客運量，旅客維持兩小時前報到即可。

    維持兩小時前報到

    航空站表示，春節疏運以離島航線為優先考量，非管制航線仍請航空公司視市場狀況適時加班釋出最大運能，完成春節期間疏運任務。

    班機調度方面，航空公司有國內航線加班機需求，可逕向航空站航務組申請，國際線加班機則向民航局申請。航站於疏運期間將掌握現場狀況，並視需要協調航空公司加開班機。

    離島航線如遇到旅客無法順利疏運或天候因素，可能造成大量航班異動或取消，航站也擬定三疏運計畫，A計畫：航空公司增開航班及改調派大型機協助疏運旅客；B計畫：啟動海空聯運機制，協調航港局增開專船（加班船）；C計畫：協調國防部派遣軍用運輸機協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播