高雄機場春節疏運 估增10％客運量

高雄國際機場將於一月廿四日起至二月四日共計十二日，啟動春節疏運措施。（記者洪臣宏攝）

2025/01/18 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕即將進入春節旅遊高峰，高雄國際機場將於一月廿四日起至二月四日共計十二日，啟動春節疏運措施，高雄國際航空站表示，已請航空公司對國內線、國際線正常航班及加班機準時起飛，旅客維持前兩小時報到，並注意班機航空站網頁即時資訊。

桃園機場將於廿日展開春節疏運，要求旅客前三小時報到，高雄國際航空站表示，高雄機場預估會增加十％客運量，旅客維持兩小時前報到即可。

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維持兩小時前報到

航空站表示，春節疏運以離島航線為優先考量，非管制航線仍請航空公司視市場狀況適時加班釋出最大運能，完成春節期間疏運任務。

班機調度方面，航空公司有國內航線加班機需求，可逕向航空站航務組申請，國際線加班機則向民航局申請。航站於疏運期間將掌握現場狀況，並視需要協調航空公司加開班機。

離島航線如遇到旅客無法順利疏運或天候因素，可能造成大量航班異動或取消，航站也擬定三疏運計畫，A計畫：航空公司增開航班及改調派大型機協助疏運旅客；B計畫：啟動海空聯運機制，協調航港局增開專船（加班船）；C計畫：協調國防部派遣軍用運輸機協助。

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