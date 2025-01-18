高雄輕軌成圓助攻 台鐵3轉乘站運量飆

台鐵科工館站，去年每日平均運量成長25.6％。（記者王榮祥攝）

2025/01/18 05:30

科工館站去年日平均運量成長25.6％最多 鼓山站23.4％ 美術館站14.7％

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌成圓助攻！台鐵高雄三個通勤小站去年運量全面揚升，去年上半年暫居第二的科工館站更是後勁十足，以全年每日平均運量成長廿五．六％，一舉超越上半年第一的鼓山站，勇奪二○二四年成長率冠軍。

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高雄鐵路地下化於二○一八年十月通車，除原有高雄、鳳山兩大站，增設左營、內惟、美術館、鼓山、三塊厝、民族、科工館、正義等八處通勤小站，其中美術館、鼓山、科工館等三小站與高雄輕軌可轉乘。

輕軌還沒成圓時，美術館站與鼓山站因較早與輕軌營運段共乘，運量持續增長，美術館站因周邊藝文場域優勢頻頻帶動人潮，一度被視為冷門車站的鼓山站運量更是大爆發。

輕軌去年一月正式成圓後，科工館站加入與輕軌轉乘行列，運量也開始加大，去年上半年成長率還輸給鼓山站，下半年則急起直追，最終以全年每日平均運量成長率廿五．六％的佳績，一舉拿下高雄三通勤小站全年成長率冠軍。

科工館人氣帶動車站人流

台鐵統計，去年科工館站日均運量一七七八人次、較前年成長廿五．六％，鼓山站五五七人次、較前年成長廿三．四％，美術館站一三八五人次、較前年成長十四．七％，其餘通勤小站也多有十位數成長，連高雄車站也成長十一．一％。

台鐵與高雄捷運公司都認為轉乘機制促使雙軌運量持續增加，科工館站除了轉乘機制，鄰近的科工館（被形容為高雄最優室內兒童樂園）人氣也帶動車站人流，加上綠園道與周邊新社區林立，都讓更多民眾選擇在科工館站上下車。

美術館、鼓山站鄰近景點

而美術館站擁有藝文空間與龍貓隧道、鼓山站靠近柴山新登山口，與輕軌轉乘加上周邊人氣景點，可讓三個通勤小站在運量上保有一定優勢。

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