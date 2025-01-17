今午1點登船 「望僕號」開放參觀到2/2

全球最大海上圖書館望僕號，昨起停靠花蓮港14號碼頭，今天下午一點開放。（記者花孟璟攝）

2025/01/17 05:30

停靠期間 台灣好行310太魯閣線增停花蓮港

〔記者花孟璟／花蓮報導〕世界上最大的海上圖書館「望僕號」來台灣，繼停靠高雄港後，第二站來到花蓮港，今天下午一點起開放參觀，吸引愛書人網路預約，由於每梯次參觀人數有限制，明後兩天週六日已幾乎額滿；縣府觀光處指出，台灣好行三一○太魯閣線將增停花蓮港，歡迎民眾多利用！

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每小時一梯次 上船後不限時間

由德國「好書共享協會」經營的望僕號，是世界最大的海上圖書館，船上有各種豐富藏書，包括科學、藝術、兒童、語言等各類型書籍，這次來台共停靠高雄、花蓮及基隆港，船隻前天抵達花蓮港十四號碼頭，今天起至二月二日都在花蓮。

「望僕號」入場採網路預約制，參觀時間是下午一點到晚上八點半，每小時一梯次，但上船後參觀時間沒有限制，最後梯次上船時間是晚上八點，每週二公休，入場費五十元可折抵廿元購物金；縣府指出，目前望僕號預約相當熱烈，十八、十九日幾乎已預約完畢，週二公休，每週一下午六點起開放當週三至隔週一的預約，預約網址：https：//reurl.cc/G5aOoD。

採網路預約 入場費可折購物金

配合「望僕號」停靠，台灣好行將由三一○太魯閣線增停花蓮港，公車從花蓮轉運站出發，沿途停靠花蓮「小京都」將軍府、「望僕號Doulos Hope Hualien」臨時站、花蓮觀光漁港、七星潭、新城老街、達基力藝術文化基地等。

自行開車旅客，花蓮港十四號碼頭位置可搜尋Google Map的（Doulos Hope Hualien），從花蓮港觀光遊憩碼頭入口進入，在台肥海洋深層水園區前也設有指示標誌。

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