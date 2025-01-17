劉炯炫 接任宜縣警局長

原任內政部警政署保防組長的54歲劉炯炫（左）接任宜蘭縣警察局長，原縣警察局長侯東輝調任桃園市政府警察局主任秘書，2人合影留念。（宜蘭縣警察局提供）

2025/01/17 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕原任內政部警政署保防組長的五十四歲劉炯炫，任警職逾卅年，昨接任宜蘭縣警察局長。他說，一定全力以赴，勇於任事，共同維護宜蘭的好生活。代理縣長林茂盛說，相信宜蘭在新局長帶領下，民眾必能安居樂業。

昨天新、卸任局長交接典禮在縣警局二樓禮堂舉行，原縣警察局長侯東輝調任桃園市政府警察局主任秘書。新任局長劉炯炫說，二○一○年至二○一二年時，他曾任蘇澳分局長，對宜蘭有著深厚情感，如今派任宜蘭縣警察局長是項榮譽，也是責任，一定會全力以赴挑起重擔，不負眾望。

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劉炯炫畢業於國立臺北大學犯罪學研究所、中央警官學校正科五十九期交通學系，學經歷豐富，歷任職務期間，多次展現卓越的治安維護及執法能力，在警界更以專業和穩健著稱，工作能力及品德操守深獲肯定。

林茂盛致詞說，感謝卸任的侯局長，致力維護宜蘭治安及交通工作，並積極提升員警福利，相信未來宜蘭在劉局長帶領下，必定能在現有基礎更上一層樓，保障人民生命財產安全，讓所有縣民都能安居樂業。

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