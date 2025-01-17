為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    劉炯炫 接任宜縣警局長

    原任內政部警政署保防組長的54歲劉炯炫（左）接任宜蘭縣警察局長，原縣警察局長侯東輝調任桃園市政府警察局主任秘書，2人合影留念。（宜蘭縣警察局提供）

    原任內政部警政署保防組長的54歲劉炯炫（左）接任宜蘭縣警察局長，原縣警察局長侯東輝調任桃園市政府警察局主任秘書，2人合影留念。（宜蘭縣警察局提供）

    2025/01/17 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕原任內政部警政署保防組長的五十四歲劉炯炫，任警職逾卅年，昨接任宜蘭縣警察局長。他說，一定全力以赴，勇於任事，共同維護宜蘭的好生活。代理縣長林茂盛說，相信宜蘭在新局長帶領下，民眾必能安居樂業。

    昨天新、卸任局長交接典禮在縣警局二樓禮堂舉行，原縣警察局長侯東輝調任桃園市政府警察局主任秘書。新任局長劉炯炫說，二○一○年至二○一二年時，他曾任蘇澳分局長，對宜蘭有著深厚情感，如今派任宜蘭縣警察局長是項榮譽，也是責任，一定會全力以赴挑起重擔，不負眾望。

    劉炯炫畢業於國立臺北大學犯罪學研究所、中央警官學校正科五十九期交通學系，學經歷豐富，歷任職務期間，多次展現卓越的治安維護及執法能力，在警界更以專業和穩健著稱，工作能力及品德操守深獲肯定。

    林茂盛致詞說，感謝卸任的侯局長，致力維護宜蘭治安及交通工作，並積極提升員警福利，相信未來宜蘭在劉局長帶領下，必定能在現有基礎更上一層樓，保障人民生命財產安全，讓所有縣民都能安居樂業。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播