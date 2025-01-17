頭城黃金茂谷、桶柑 搶春節商機

宜蘭頭城桶柑香氣濃郁、味道甘甜深獲市場歡迎。（記者王峻祺攝）

2025/01/17 05:30

颱風及猴害影響 產量少3成但品質不減 推出禮盒和多款加工商品

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城黃金茂谷、桶柑去年受颱風及猴害影響，今年產量減少三成；不過品質不減，整體產量也有廿五萬台斤。宜蘭縣政府及頭城鎮農會攜手行銷，搶攻春節送禮商機，推出十台斤裝禮盒，並和頭城家商合作製成多款加工品，即日起限量上市。

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25萬台斤採收前已農藥檢測

頭城鎮農會輔導農民種植柑橘類果品，因地理位置臨海，每年東北季風夾帶鹽水霧氣，遇雪山山脈產生沉降作用，讓當地土壤累積豐富微量元素，柑橘香氣濃郁、味道甘甜微酸，黃金茂谷柑耐潮濕、不易裂果，還有清甜香氣，每到產季深獲市場歡迎。

頭城鎮農會總幹事吳立民說，受去年颱風及猴害影響，今年整體產量少約三成，不過品質依舊良好，採收前也依照規定，進行農藥安全檢測，今年黃金茂谷種植面積五公頃，產量十萬台斤，桶柑面積十五公頃，產量十五萬台斤，目前均已限量上市。

吳立民說，農會在二○二一年推出「頭城黃金茂谷」品牌，短短幾年打響知名度，禮盒推出供不應求，為增進柑橘產業多元發展，農會也收購賣相較差果品加工製成柑橘霜淇淋，並與頭城家商師生進行產學合作。

被稱「年柑」寓意大吉大利

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，頭城柑橘果品好，深受消費者喜愛，桶柑及黃金茂谷又被稱為「年柑」，有大吉大利之意，是農曆過年不可或缺的果品，呼籲全國民眾多多採購，將好運福氣帶回家。

到頭城農會採買 消費滿額抽好禮

縣府農業處表示，頭城家商餐飲科將黃金茂谷全食利用，研發出十五款柑橘產品，包括龜山酥、麵條、麵包、蜜漬橘皮、巧克力橙片及咖啡等，未來將協助轉作頭城限定伴手禮，推廣行銷。

農業處補充，民眾欲訂購可撥打頭城鎮農會專線03-9773100轉39或33，也可於廿二日至廿七日以及除夕當天至頭城農會廣場採買，消費滿千還能獲得抽獎好禮，限量五百份。

宜蘭縣政府及頭城鎮農會攜手行銷黃金茂谷及桶柑禮盒，搶攻春節送禮商機，推出10台斤裝禮盒，並和頭城家商合作製成多款加工品，即日起限量上市。 （記者王峻祺攝）

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