（高雄）6分局長新上任 陳其邁：治安沒適應期

高市警局6名新任分局長交接上任，市長陳其邁勉勵「治安沒有適應期」。（記者黃良傑攝）

2025/01/17 05:30

〔記者黃良傑、劉禹慶／綜合報導〕高市警局昨舉行「卸、新任分局長聯合布達交接典禮」，由市長陳其邁到場主持，警察局長林炎田擔任監交人，共有左營、三民一、鹽埕、六龜、林園及湖內共六個分局長交接布達，陳其邁除感謝所有警察的辛勞，期勉治安沒有適應期，市民的安全一刻都不能鬆懈。

六名新任分局長分別為左營分局長謝承甫接任、三民第一分局長吳信宏接任、鹽埕分局分局長郭子弘接任、林園分局分局長陳義宏、湖內分局分局長王春生、六龜分局長蘇茂智。

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陳其邁表示良好的治安成績，都是全體警界同仁、民防義警夥伴，以及檢調單位共同努力的成果，除對全體警察為高雄治安的付出與貢獻，致上最誠摯的敬意與謝忱外，也期許新到任的分局長儘速熟悉轄區狀況。

他表示，根據警政署去年上半年治安滿意度民調，高雄滿意度八十一．三一％，是縣市合併至今歷史新高，其他各項相關數據，也呈現去年比前年更好的趨勢，治安事件發生數不僅逐年降低，去年的數據更是達到近廿三年最低。

澎湖縣環保局與警察局長昨天新、卸任局長舉行交接典禮，都由縣長陳光復主持，原環保局長楊書舜與秘書長蔡淇賢職務互換，兩人還是老同學。原澎湖縣政府警察局長李名昌，調任台南市政府警察局督察長，遺缺由內政部警政署保安組長林溫柔接任。

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