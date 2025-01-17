經歷風、旱災不放棄 桃園許水菘獲模範農民

桃園市楊梅區農會主辦楊梅區農民節慶祝活動，包含表揚卅位模範農民，圖中受獎農友許水菘（右）種稻10年，父親許木良也曾獲模範農友。（記者黃政嘉攝）

2025/01/17 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市楊梅區農會昨天舉辦楊梅區農民節慶祝活動，表揚卅位模範農民、優良青農盧清堃與十二位績優農田水利小組長，獲獎農友許水菘分享種稻初期如「災難」，經歷各種風災、旱災，持續和父親挺到現在；農業部農田水利署石門管理處石門圳第六組長黃成淵開心獲得肯定，也呼籲農友珍惜水資源，面對極端氣候的抗旱挑戰。

桃園市副市長王明鉅、農水署石管處長林昆賢、農業部桃園區農業改良場王毓華、楊梅區農會理事長鄭美英等人出席頒獎。

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楊梅區上湖段卅歲農友許水菘種稻十年，父親許木良也曾獲模範農友，許水菘說，種稻以來首次獲獎肯定，回憶種稻初期，一邊在傳統產業上班，一邊跟著父親學種稻，每天僅睡三小時，當時倉庫因乾旱自燃起來，價值一千萬元的耕作機具全付之一炬，當時跟父親「傷心到谷底」，在親友鼓勵下，才能堅持下去，耕種範圍從原來的十六甲，成長到現在的五十甲，父親指導用肥料量的控制去應付天氣變化，受益很大。

黃成淵表示，擔任過四年班長職務，平常工作負責巡視溝渠、水路，開關水門、調節灌溉水路，這職務尚屬人力短缺，近年抗旱挑戰蠻大，呼籲農友珍惜水資源，節約用水。

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