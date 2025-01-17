桃園市立美術館追加20.6億 爭取中央補助

桃市立美術館工程追加經費20.6億元，目前進度51％，立院考察爭取中央按比例補助。（記者李容萍攝）

2025/01/17 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府二○二○年底在中壢區青埔地區興建「市立美術館」及「市立兒童美術館」，其中，兒美館去年四月完工營運，市立美術館目前施工進度五十一％，工程預算原為卅七億多元，碰上原物料上漲等因素而減項發包，修正後總經費增為五十八億元，追加二十．六億元，立法院教育文化委員會昨召集相關單位會勘時，文化部長李遠表示，將全力協助向行政院爭取經費。

桃園市副市長王明鉅說，市立美術館工程因為經費短缺，施工進度落後，尤其要追加預算至五十八億元，對市府是沉重負擔，希望有機會獲得中央比照原卅五％比例補助七億二千萬元，讓工程如期在二○二六年完工。

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立法院教育文化委員會召委萬美玲表示，在立院質詢爭取中央及地方攜手解決此問題，因為「二○二六台灣設計展」選址在市立美術館舉辦，桃園市作為國門之都，有這座本身設計就是藝術品的國際級美術館，搭配設計展，將帶動在地文化、藝術扎根與發展並讓國際看見。

立委王義川說，建設不分藍綠，希望經費儘速到位，不然拖延下去的話，要花費更高經費，期盼準時完工；立委魯明哲表示，市立美術館坐落兩座大公園上面，總面積約十公頃，旁邊又有機場捷運A19桃園體育園區站，腹地大且交通便捷，是非常理想的文化園區，希望早日完工啟用。

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