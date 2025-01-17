桃園落羽松黃紅交錯 限定美景入鏡

八德區霄裡大池落羽松林，環湖步道平日下午仍吸引一批批散步人群。（記者黃政嘉攝）

2025/01/17 05:30

八德霄裡大池近百棵聳立 楊梅高新街至少350棵密集成林

〔記者黃政嘉／桃園報導〕想觀賞桃園市落羽松黃、紅葉美景，得把握時機，八德、楊梅、大溪、中壢等區，仍可見繽紛落羽松林，適合家人、情侶遊賞，其中，八德區龍南路與洪圳路口附近的霄裡大池，面積約六甲，池畔近百棵落羽松聳立，人們在環湖步道邊散步邊欣賞不同角度的落羽松景致，由南往北看，是不錯的攝影取景方向，待走至另側，則可隔著大池拍下整體落羽松林。

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環湖步道景致佳 拍落羽松好地點

楊梅落羽松秘境隱身於高新街二一○巷對面，地主在長逾一百公尺、寬四十公尺的狹長地，種滿數十排、至少三五○棵的落羽松，密集成林，走進林間深處，茂密針葉綠黃、綠紅交錯，順光位置適合拍下棵棵錯落的落羽松或人像，林旁空曠地可將整片森林入鏡，相鄰白花花的芒草是絕佳配角；張小姐上週日特地穿著淡粉色洋裝、戴草帽來楊梅落羽松秘境拍照，今年再循美好記憶前來。

大溪南興落羽松 道路外圍取遠景

大溪南興落羽松位於浮筧街與浮筧街二五○巷處，佔地約二公頃，地主栽植近千棵，樹苗為日本進口，已培養逾十六年，原想種來賣，後因有熱心民眾發布上網路，於是開放民眾參觀，成為知名景點，受氣候影響，茂盛期約每年九月至隔年一、二月間，三、四月轉綠，起點處與路邊側面，現在可看到黃、紅針葉相間，建議想拍美照者，可從道路外圍取遠景，入園每人清潔費廿元，小朋友免費。

中壢過嶺森林公園 生態池拍倒影

中壢區過嶺森林公園總面積約二．七公頃，其中，圍繞生態池的落羽松近廿株，黃紅交錯的松林美景，站在生態池中央前，是不錯的拍照位置，可連同落羽松與池水倒影一同拍下，適時移動位置，也能將芒草當作前景拍攝。

中壢區過嶺森林公園圍繞生態池的落羽松近廿株。（記者黃政嘉攝）

手機拍落羽松小撇步

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