新民立體停車場拆除 啟動都更招商

使用逾四十年的桃園新民立體停車場正在進行拆除工程，完成後將暫做臨時平面停車場。 （記者鄭淑婷攝）

2025/01/17 05:30

4月拆完暫做臨時停車場 新大樓預計明年6月動工 2030年底完工

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕位於桃園市桃園舊城區、使用逾四十年的新民立體停車場拆除工程進行中，拆完後將暫做臨時平面停車場，市府住宅發展處同步啟動公辦都更作業，目標明年六月動工、二○三○年底完工；地方期盼都更蓋了新大樓後，除原有的圖書館、長青學苑回歸，也能解決市中心缺乏市民活動中心的問題。

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新民立體停車場產權屬交通局，原由市圖桃園分館、停車場、長青學苑使用，因建物老舊且結構出現公安問題，交通局發包拆除後，由住宅處推動公辦都更，舊有建物預計四月拆除完成，六月起暫做臨時停車場。

活化市有土地 15家投資者出席

住宅處長邱英哲表示，前天舉辦都更實施者招商說明會，徵求民間投入，透過公私合作活化市有土地，有十五家有興趣的投資者出席，此案全稱「桃園市桃園區桃園段長美小段二三二地號等十五筆土地都市更新事業公開評選實施者案」，基地正對文昌公園，緊鄰桃園國小，步行即可抵達桃園火車站及捷運綠線G08站，為舊城區精華商業區土地。

邱說，為擴大都更效益，住宅處去年整合周邊私有土地，納入都更的面積從原公有土地三三三三平方公尺，擴大至五○七五平方公尺，公有地占逾六十五％，基地土地使用分區為商業區，建蔽率八十％，容積率三八○％。

可建2到3棟大樓 市府分回一棟

目前初估可建二到三棟大樓，市府分回一棟規劃圖書館分館、長青學苑，一到三樓層引進文創相關品牌，其餘為商辦空間，公告招商去年十二月底發布後，不乏雙北有經驗的都更案廠商洽詢，全案招商投標日期至今年三月卅一日，預計四月評選、六月簽約。

都更後圖書館、長青學苑回歸

文昌里長王珉南表示，都更後確定圖書館、長青學苑會回歸，也希望解決市中心缺乏市民活動中心的問題，另，基地預計蓋二到三棟樓，建議低樓不要分棟而是打通，避免室內使用空間被壓縮。

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