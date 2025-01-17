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    屏東雙層巴士迎春節 北線新增2停留站

    屏東沿山185線雙層巴士觀光活動，是每年春節搶手的旅遊線。（記者蔡宗憲攝）

    屏東沿山185線雙層巴士觀光活動，是每年春節搶手的旅遊線。（記者蔡宗憲攝）

    2025/01/17 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東沿山雙層巴士觀光活動是每年春節期間搶手的旅遊線，今年雙層巴士換上蛇年新裝，於一月二十五日至三月二日期間以「蛇來運轉一八五」為主題，搭配鳳梨意象，象徵「蛇覓龍旺」好運氣，邀請來自國內外的旅客，一起體驗屏東自然、人文與美食的永續旅遊。

    屏東縣政府表示，「蛇來運轉一八五」雙層巴士路線從「水門轉運站」出發，分為南、北兩線，每日上、下午各有兩班次可供選擇；「北線」今年特別加入「隘寮社區」及「鴻旗休閒農場」兩處停留站，並與「屏東智慧農業學校」青年團隊合作，提供「銀獅農莊彩帽鳳梨田」免費空拍服務，讓大家能留下珍貴的團體合影，增添旅程的趣味性。

    「南線」則到訪「屏東咖啡園區」、「萬金教堂」、「屏東可可巧克力園區」、「林後四林平地森林園區」、「銘泉農場」，由導覽人員在車上解說，沿途聽故事，感受故事的真實感。

    縣府交通旅遊處強調，「蛇來運轉一八五」雙層巴士南、北線均一票價每人二百元，十二歲以下兒童享半價優惠，除了農曆春節除夕至初二及二月八日補班日暫停營運外，其餘國定假日及每周六、日均可搭乘；活動期間，旅客憑訂票紀錄可享受一八五縣道沿線店家專屬優惠及精美好禮。春節專區#春節天氣旅遊

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