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    首頁　>　生活

    新春走廟祈好運 連擲20聖筊拿200萬

    車城福安宮盼助攻墾丁觀光，新春假期將送超過五萬個錢母。（記者蔡宗憲攝）

    車城福安宮盼助攻墾丁觀光，新春假期將送超過五萬個錢母。（記者蔡宗憲攝）

    2025/01/17 05:30

    年初一、初二來屏東市歸來慈天宮拚手氣 車城福安宮發逾5萬枚錢母

    〔記者葉永騫、蔡宗憲／屏東報導〕春節期間民眾走廟祈福，為各地寺廟帶來可觀的「香油錢」商機，屏東縣不少知名廟宇為迎接春節舉辦擲筊比賽、發放好運錢母等活動，希望能吸引人潮，帶動春節熱鬧氣氛。

    屏東市歸來慈天宮將在大年初一及初二舉辦擲筊比賽，只要連續擲出二十次聖筊就能抱走二百萬元現金，連續擲出十二次聖筊獲得機車一部，連續擲出五次聖筊就能參加PK賽拿萬元紅包現金，不過，要擲出二十次聖筊機率只有一○四萬八五七六分之一，過去幾年都還沒有人成功擲出二十個聖筊，無法送出二百萬元。

    慈鳳宮、玉皇宮均發放好運錢母

    屏東市慈鳳宮除夕晚上十一點發放五十元錢母，大年初一發放十元錢母，廟方每年都會準備三萬個錢母，吸引大批民眾排隊領取；屏東市玉皇宮也會在大年初一發放給到廟祈福的民眾好運錢母。

    屏東市都城隍廟選在大年初四發放錢母，因習俗上，大年初四是迎財神的日子，許多民眾拿到錢母後，就會到財神廟的香爐過火，希望財神爺在新的一年賜予財富。

    南台灣知名土地公廟車城福安宮，今年同樣在新春期間準備充足的金幣供民眾領取，除夕晚間將發放四千枚錢母加紅包，初一至初五每天發放六千枚錢母，分早上十點、下午兩點兩個梯次，若人潮過多將加碼。

    福安宮搶頭香已改良為拜頭香

    福安宮總幹事陳明秀表示，去年經觀光署統計，福安宮是恆春半島旅遊人次最高的景點，有五百萬餘人次造訪，希望祈福發送金幣能提振墾丁地區的觀光，福安宮周邊有共融公園及鹹鴨蛋、綠豆蒜等美食，還能順道前往看海美術館、四重溪或墾丁，適合一家大小新春旅遊。

    福安宮主委曾寶文指出，為避免推擠受傷，福安宮的「搶」頭香活動，已改良為「拜」頭香，由廟方人員將眾頭香匯聚爐中，希望「人人皆頭香，人人皆好運」，每年都有超過三千人參加新春拜頭香活動，歡迎民眾共襄盛舉。

    春節專區#春節天氣旅遊

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