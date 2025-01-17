台東往返曼谷旅遊熱 將增1包機

2025/01/17 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府為爭取東南亞旅客到台東，十四日前往泰國曼谷辦理觀光推廣交流會，與泰國出境旅遊公會簽署觀光合作備忘錄，並宣布四月十二日泰國包機飛台東訊息，因泰國業者第一班包機曼谷飛台東一百五十五座位全部完售，台東飛曼谷包機座位也完售，雙方決定追加四月十三日來台東第二架包機；另外，越南八月卅日將追加胡志明飛台東、台東飛峴港的第二架包機。

觀光推介會在泰國曼谷旅展前舉行，台東在地觀光業者以「台東慢漫遊」為主題，向泰國組團旅行社介紹諸多引人入勝的亮點，以及旅遊獎勵方案，包含台東的休閒農場、部落體驗、IG打卡景點、節慶活動、特色在地旅宿、原住民風味美食、各式農特產品、伴手禮等。

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來自台東普悠瑪部落的高山舞集，表演原住民歌舞之外，也提供原住民服飾供與會賓客體驗，在地旅行社對台東的山、海、原民文化展現高度興趣。

縣府交通及觀光發展處長卜敏正表示，泰國一行除了舉辦推介會及參加泰國旅展外，同時拜訪泰國出境旅遊公會，公會展現對於台東旅遊的期待，並表示將大力協助台東縣政府推動台東觀光行程，公會代表及台東縣政府交通及觀光發展處長更簽訂雙向觀光合作協議，期許更多泰國旅客透過包機或定期航班前往台東，也讓台東縣民更便利的飛往同樣人文薈萃的泰國。

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