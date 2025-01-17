沙崙國際高中下學年招生 總量管制

南市教育局長鄭新輝（左四）說明，回歸就近入學精神。（記者洪瑞琴攝）

2025/01/17 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南將自一一四學年度起取消自由入學實施學區制，回歸就近入學精神，然而全市第一所K十二沙崙高中預計該學年度招生，且定位為雙語及特色課程示範學校，已經傳出不少外地家長想辦法要把子女戶口遷到當地。教育局長鄭新輝昨日表示，沙崙K十二學校列總量管制學校，除了設籍條件之外，以當地已就讀小學學生為優先。

鄭新輝表示，除了設籍外，同時要求須在當地讀小學二年，並有購屋置產者列為優先，「不希望看到開名車家長送孩子來入學，但本地孩子就要到外地讀書」。

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南市教育局表示，市立沙崙國中即將轉型為沙崙國際高中（K十二），其中幼兒園、國小部及高中部預計於一一四學年度開始招生。該校為總量管制學校，新生戶籍應設籍於該校學區（含基本學區、共同學區）且需檢具居住事實證明文件。設籍於基本學區且有自有房屋的會較優先，保障實際居住在該地的學生，就近入學。

教育局表示，國小部學區範圍為沙崙里、武東里，另國中部學區範圍以大潭里、沙崙里及武東里為基本學區，六甲里、崙頂里、歸南里等三里與歸仁國中共同學區。未來規劃招收幼兒園二班，國小部十八班，國中部十八班，高中部九班，估計學生總人數約一四三七人。

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