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    第1代假面騎士模型 春節開放參觀

    王高榮收藏第一代假面騎士等模型，春節期間將免費開放參觀。（記者劉婉君攝）

    王高榮收藏第一代假面騎士等模型，春節期間將免費開放參觀。（記者劉婉君攝）

    2025/01/17 05:30

    〔記者劉婉君／安定報導〕安定古寶無患子生技公司董事長王高榮收藏迴力車、假面騎士、彈珠超人等模型近卅年，農曆年節期間將展出部分珍藏，大年初一至初五每天還有限量二百台的小汽車模型，將送給十二歲以下的兒童，讓親子一同體驗手作。

    王高榮早期從事塑膠射出業，一九八九年期間，因為與日本玩具公司生意往來的機緣，開始收藏假面騎士等模型，目前除了園區內有展出部分迴力車之外，最近再整理出多款第一代昭和時期的假面騎士，以及《炸彈人彈珠人爆外傳》的彈珠超人相關模型。

    王高榮說，對許多人來說，假面騎士和彈珠超人不只是模型玩具，更是陪伴他們成長的童年記憶，此次展出的模型中，最特別的就是《彈珠超人》動畫最終決戰中，由四個彈珠超人合體而成的「光之龍」，近日有大學生粉絲看到後相當驚喜，希望藉由活動，讓親子一起喚起童心與熱血。

    展出時間從廿五日至二月二日，每天上午九時至下午五時，免費開放參觀，現場還有懷童古童玩如滾鐵圈、罐頭獨輪車等體驗，以及無患子產品一年一檔的特賣活動，大年初一至初五並有消費贈品及滿額消費禮。

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