3月「蛇來台南」 贈雙人遊虎頭埤套票

2025/01/17 05:30

31家通過評鑑旅館 參加專屬台南「款待學」

〔記者蔡文居／台南報導〕為鼓勵國人「蛇來台南」旅遊，台南市政府致力打造旅遊住宿優質，今年辦理「台南市優質旅館認證暨旅宿業永續輔導計畫」，創造專屬台南的「款待學」，協助旅宿業提升服務品質，共有卅一家旅館通過評鑑，只要在三月期間入住，即可獲贈雙人遊虎頭埤套票，送完為止。

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南市觀旅局昨天在安平福爾摩沙遊艇酒店舉行南市優質旅館認證頒獎典禮，市長黃偉哲頒發獎章，鼓勵更多業者加入優質旅館認證行列。

黃偉哲表示，多家旅館成功通過優質旅館認證，不僅是對旅宿業品質的肯定，也提升台南整體觀光服務水準，幫助打亮台南優質旅宿業金字招牌，唯有用心款待，結合專業的服務態度與完善的硬體設施，才能真正創造出屬於台南的「款待學」，期待農曆春節假期，全國旅客蛇來台南住，留下美好的回憶。

南市觀旅局表示，卅一家榮獲「台南優質旅館認證」的業者，攜手推廣虎頭埤風景區，共同打造自然生態與優質住宿永續旅遊。今年三月一日至三月卅一日活動期間，只要旅客入住南市優質旅館，即可獲贈雙人遊虎頭埤套票（門票二張、車輛入場費一輛），每家約一百張左右，送完為止。

觀旅局表示，南市推出全台首創「優質旅館認證」機制，除了檢視旅館業者是否符合基本安全規範與基礎服務，更深入評估建築環境、設施、服務及清潔衛生等各項指標，全面保障旅客的住宿體驗。評鑑機制依照旅館經營型態與自我定位，分為五大類別進行評比，包括「商務智能」、「樂齡親子」、「設計特色」、「輕旅便捷」及「永續環保」，各類型旅館皆具有獨特性，也為消費者提供更具選擇性的住宿建議。相關資訊可於台南旅遊網查詢。

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