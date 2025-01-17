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    蕭壠、總爺走春 初二熱鬧到初五

    佳里蕭壠文化園區走春活動，贈送十二生肖納福春聯。（記者楊金城攝）

    佳里蕭壠文化園區走春活動，贈送十二生肖納福春聯。（記者楊金城攝）

    2025/01/17 05:30

    〔記者楊金城、吳俊鋒／台南報導〕蛇年到，佳里蕭壠文化園區、麻豆總爺藝文中心在農曆春節推出文化走春活動，規劃藝文展演、市集，從一月卅日（年初二）熱鬧到二月二日（年初五），炒熱過年氣氛，迎接遊客來走春。

    規劃藝文展演、市集和生肖電影院

    蕭壠園區舉辦「蕭壠十二生肖金蛇迎春」系列活動，有春節限定「生肖主題燈飾」×「台灣原生種」十二生肖紙雕作品展，邀請豆子劇團、好玩的劇團分別在一月卅、卅一日演出《好嚴肅的農場蛇年迎新春》、《蛇郎君傳說》，並有街頭藝人、森林席地說故事、新春工作坊、生肖電影院、絆伴市集、春漾展覽、生肖主題書展，即日至二月二日（小年夜、除夕、初一休園），民眾只要完成指定任務，即贈送十二生肖納福春聯一份。

    總爺蜜風藝術節在年初二至初五有街頭藝人表演、蜜風市集，另有甜蜜小學堂推出付費手作體驗，新春展覽有《迷霧─陳世憲意象書法展》等。

    百年舊糖廠改造的仁德十鼓文創園區，已躍為熱門觀光景點，新春期間將舉辦大型表演活動，台、日、韓等三個國家、六支團隊聯手獻藝，以精彩的節目內容，帶來震撼人心的感官享受。今年十鼓節的主題為「地靈擊響」，將於廿九日（農曆正月初一）登場，為期五天，表演團隊包含台灣的十鼓擊樂團與手合鐵鼓樂團，以及日本的野武士太鼓團、舞太鼓飛鳥組、和太鼓豊屋，還有韓國的天工傳統打擊樂團等，陣容堅強。

    春節專區#春節天氣旅遊

    十鼓節年初一到初五，三國六團聯手獻藝。（記者吳俊鋒攝）

    十鼓節年初一到初五，三國六團聯手獻藝。（記者吳俊鋒攝）

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