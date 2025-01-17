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    春節疏運 增接駁車、台灣好行半價

    台南市長黃偉哲（前右四）昨日率市府團隊說明春節疏運計劃，同時將取締酒駕等交通違規列為重點。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（前右四）昨日率市府團隊說明春節疏運計劃，同時將取締酒駕等交通違規列為重點。（記者洪瑞琴攝）

    2025/01/17 05:30

    觀光熱區將設徒步區或加強車輛分流 除夕至初三路邊停車暫停收費

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應春節連續假期，南市府跨局處研擬交通疏運計畫，其中安平觀光熱區易湧進人潮車潮塞車，除了現行大眾運輸外，將增開接駁車轉運，另祭出搭台灣好行半價優惠，同時也將成立「交通疏運指揮中心」即時應變。

    到安平走春 車可停周邊停車場

    春節期間熱區包括安平、赤崁、孔廟文化園區及海安街道美術館、梅嶺將設行人徒步區或加強車輛分流交通管制。交通局長王銘德表示，往年遊客最喜愛到訪的安平區，因區內停車場有限，請民眾多利用四草大道至同平路周邊停車場，或是利用永華路、健康路至安億路停車場，搭乘區內免費接駁車進入安平舊部落，以減少進入舊市區停車不便及車流壅塞情形。

    王銘德表示，春節期間將開設「交通疏運指揮中心」，自一月廿九日（大年初一）至二月二日（大年初五）每日均有主管同仁輪值，監控各主要道路的車流情形，即時因應處理各種交通問題，專線電話為二九八八九四四。

    另為鼓勵春節搭公車祭出多項優惠，包括持市民卡可免費搭乘市區公車（但三十三、六十一及高鐵快捷公車除外）、雙層巴士廿四小時九十九元。持一般電子票證搭乘台灣好行三三、六一、九八、菱波官田線、梅嶺線及東山咖啡線則均享半價優惠。

    春節期間停車收費方式，五十九處委託民營停車場，全年無休照常收費外，其餘公有路邊、路外停車格位，一月廿八日至一月三十一日暫停收費。

    市長黃偉哲昨日主持疏運說明會，鼓勵民眾多加利用大眾運輸，同時強調交通執法沒有假期，尤其最近適逢尾牙時節，民眾務必遵守「酒後不開車」，警察局也會把取締酒駕等交通違規列為重中之重，維護大眾交通安全。

    除夕晚7點後 大台南公車停駛

    春節九天連假期間大台南公車（含小黃公車）將依假日及春節班表行駛；一月廿八日除夕當天晚上七點之後班次停駛，但服務高鐵站的H三一、三二、六二、黃九、橘九、橘九之一則依假日班表全天正常營運。

    春節專區#春節國道交通

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