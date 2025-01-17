關西90歲茶廠將拆 文資搶救啟動

錦泰茶業董事長羅吉銓（右）、監事羅吉㨗（左）說「真的不捨」。（記者黃美珠攝）

2025/01/17 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕創立近九十年的新竹縣關西鎮錦泰茶廠，因茶園面積銳減、茶農流失，歷經轉型觀光工廠勉力強撐廿多年卻仍無力回天，千坪土地已出售，將在三月拆卸、六月底點交，老茶廠、生產線及囤積上萬噸的老茶將儘速拋售。縣府文化局會同客委會、地方文史工作者等緊急會勘，擬定搶救文化資產計畫。

業主：真的不捨 但無能為力

錦泰茶業董事長羅吉銓、監事羅吉㨗說「真的無奈不捨」，但真的再也無能為力。

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客委會客發中心文資典藏組秘書洪一珍表示，短時間要找到適合的空間典藏錦泰茶廠完整、大型生產線等文資有一定難度，或可評估露天展示的可能性，但要有周延的保護措施。

文化局文化資產科長洪千鶴說，將先盤點文物，爭取拆除前能用點雲掃描技術，把廠房、建物掃描和空拍為點雲資料，做成動畫或VR實境虛擬重現，並媒合其他公、私部門展場或茶廠收藏或收購。

羅吉㨗表示，錦泰茶廠是因新建國道三號以及四座高爾夫球場，大面積消滅茶園後，導致空有製茶設備卻沒有茶菁做茶。千禧年後曾轉型為觀光茶廠，但廿幾年過去了仍無力回天，不得已在去年決定出售土地。

錦泰茶廠將拆除，相關單位會勘評估搶救文資。（記者黃美珠攝）

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