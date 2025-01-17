涉貪停職 高虹安春聯仍署名「新竹市長」

2025/01/17 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市代理市長邱臣遠日前宣佈，透過里鄰系統將一八．七萬份「幸福安康」蛇年春聯發放家戶，結果昨天有市民提到，涉貪污案被判刑停職的高虹安也發署名「新竹市長」的「蛇馬攏安」春聯，市民質疑春聯竟鬧出雙胞笑話，還酸高虹安版春聯應改為「蛇馬攏貪」，才符合現況。

市府：屬民間自費印製 難以干涉

市府強調，由市府預算印製的春聯已透過鄰里系統發到各家戶，高虹安所印製的春聯並非透過市府系統或使用市府公務預算印製，至於高虹安能否用「新竹市長」署名，因屬民間自行印製，市府難干涉。

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代轉發高虹安春聯的民眾黨新竹黨部主委李國璋說，高虹安自行出資印製兩千份春聯，因索取踴躍，加碼印製共六千份，可在其服務處及副議長余邦彥、議員陳慶齡服務處免費索取。

對此，市議員楊玲宜表示，根據刑法第一五九條：「公然冒用公務員服飾、徽章或官銜者，處一萬五千元以下罰金。」若冒用公務員身分將會觸及刑法責任。但因高虹安被處停職，是為暫時性處分，仍保有其市長公務員之身分。恰恰說明高如此囂張高調的行徑，就是遊走法律邊緣。楊玲宜說，高虹安「乞丐趕廟公」的離譜行徑，不僅不尊重現任代理市長，更讓市府同仁尷尬為難。

議員質疑 市府縱容高恣意妄為

市議員劉彥伶質疑市府縱容高虹安恣意妄為的行徑，貪污市長發的春聯市民會想要嗎？高虹安署名「新竹市長」，會讓人誤以為現在高虹安還能行使市長職權，實際上高虹安是停職狀態。

市民也揶揄只有在新竹市才會發生這種市府官方版與民間山寨版的春聯，還出現「新竹市代理市長」、「新竹市長」等荒謬署名情形。

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