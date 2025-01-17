春節年假暢遊三義 幸福巴士免費搭3天

2025/01/17 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今年農曆春節連假九天，苗栗縣旅宿訂房率全國第一，預期將湧入大量返鄉及出遊人車潮。交通部公路局鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，包括國道客運有優惠，苗栗監理站轄管幸福巴士三義鄉丁線，一月卅一日至二月二日免費搭乘，可暢遊三義木雕博物館、勝興車站、龍騰斷橋、雅聞香草植物工廠、西湖渡假村等，「台灣好行南庄線」也享電子票證半價優惠。

台灣好行南庄線 電子票證半價

苗栗監理站表示，國道客運優惠部分，一月廿四日至二月二日，搭乘指定八十九條國道客運路線，可享平日優惠價或票價六折；轉乘優惠部分，持台鐵、高鐵、國道客運同一電子票證，於十小時內轉乘在地市區客運、公路客運及幸福巴士，可享一段票或基本里程免費優惠。

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此外，苗栗監理站轄管幸福巴士優惠路線有三義鄉丁線，自一月卅一日至二月二日免費搭乘前往三義木雕博物館、勝興車站、龍騰斷橋、雅聞香草植物工廠、西湖渡假村等景點；「台灣好行南庄線」也可享有電子票證半價優惠，該路線沿途停靠苗北藝文中心、尚順廣場、獅頭山、龍門口等。

大湖採草莓 避開台三線車潮

因農曆春節也逢草莓溫泉季，公路局中區養護工程分局苗栗工務段預估台三線大湖地區車潮尖峰發生在一月廿九日（初一）至二月一日（初四）每日上午十點至下午七點；苗栗工務段建議遊客儘早在上午十點以前進入大湖，十點以後往公館、獅潭、南湖、馬那邦山等外圍地區草莓園，以免被塞在車陣中。除台七十二線，可多利用台六線及一二四、一三○、一四○縣道與苗廿六線，轉接台三線採草莓。

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