《草屯鎮長補選》藍告吳崢等3人 綠︰請檢調查圖利

2025/01/17 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮長補選國民黨候選人簡賜勝，委託律師羅閎逸前往南投地檢署，對民進黨中央黨部發言人吳崢、南投縣黨部主委陳玉鈴、發言人陳紀衡，控告加重誹謗罪。陳紀衡則表示，吳崢前日並未到南投卻被告，而他和陳玉鈴前日向南投地檢署告發簡賜勝涉圖利和財產來源不明的事，這些事很多人都知道，也相信檢察官會調查清楚後向大家說明。

律師羅閎逸昨日由簡賜勝的兒子簡逢佑陪同，到南投地檢署控告吳崢、陳玉鈴和陳紀衡，羅閎逸強調，陳玉鈴等人前日指簡賜勝利用議員權勢牟利，這是抹黑的不實指述，因此才會加告加重誹謗。

請繼續往下閱讀...

陳紀衡則表示，不解為何吳崢並沒有到地檢告發卻被告，而簡賜勝把九九峰遊憩園區當政績，但該工程是總福營造承攬，因此請檢察官調查簡是否涉及圖利、財產來源不明。過去簡賜勝說他早就退出總福營造的經營，但昨卻看到陪同律師提告的人，是簡的兒子，也就是總福營造的總經理。

昨日進入選前倒數第二天，國民黨候選人簡賜勝都在進行選民拜票。

民進黨選人蔡銘軒則分別有埔里鎮長廖志城、民進黨副書長何博文陪車掃，另有立委陳亭妃陪蔡銘軒進行徒步掃街，沿街向民眾請託。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法