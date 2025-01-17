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    水里民生橋重建 趕不及春節通車

    南投水里鄉民生橋重建，受風災影響無法於春節前通車，將連2年影響到返鄉交通疏運。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉民生橋重建，受風災影響無法於春節前通車，將連2年影響到返鄉交通疏運。（記者劉濱銓攝）

    2025/01/17 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣水里鄉市區重要橋梁民生橋，因列為危橋去年初拆除重建（見圖，記者劉濱銓攝），當時就影響到去年初的春節交通，不料工程於暑假遭受凱米颱風襲擊，橋基受損重修以致工程延宕，水里鄉公所表示，橋梁重建確定無法在此次春節通車，雖連兩年影響到返鄉疏運，但屆時會做好周邊道路交管措施，降低交通衝擊。

    颱風重創 延至3/26完工

    水里鄉民生橋是連結水里火車站與水里鄉公所的重要橋梁，惟年久出現橋墩裸露被列危橋，水里鄉公所去年初展開重建，當時為了讓橋基工程不受暑假汛期影響，趕在春節前就封橋施工，盼拚在今年春節開通。

    不料去年七月橋梁工程遭凱米颱風重創，橋墩基部鋼筋歪斜受損，風災過後打除重做鋼筋，再加上去年颱風頻仍，嚴重拖慢工程進度，廠商為此也展延工期，公所與廠商已確定無法及時通車，預計要到三月廿六日才會完工。

    水里鄉公所表示，雖然民生橋無法及時通車，但春節會規劃開放橋頭的車埕遊憩區聯外道路，並搭配交管以維持縣道一三一線的小型車雙向通行，至於大型遊覽車往來車埕，則會疏導改走火車站前道路，以大、小車分流方式維持市區交通。

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