南投燈會1/25開鑼 設「貓貓蟲咖波」燈區

南投縣府舉行南投燈會記者會，讓今年主燈「拾來富貴」的造型首次公開亮相。（記者陳鳳麗攝）

2025/01/17 05:30

展至2/16 除夕不開放

〔記者陳鳳麗／南投報導〕二○二五南投燈會將於一月廿五日開幕，蛇年主燈取名為「拾來富貴」，十一個特色燈區中，有一區是與人氣貼圖合作的「貓貓蟲咖波」燈區，另無人機秀也有八場呈現「貓貓蟲咖波X南投燈會十周年」圖像。燈會期間在一月廿五日、廿六日晚間有周湯豪、許富凱壓軸表演，二月十五日則由李英宏、男團zone接力演出。

主燈「拾來富貴」 會旋轉吐霧

南投縣府昨為第十年舉辦的南投燈會召開記者會，宣布南投燈會將在一月廿五日開幕啟動，除了除夕不開放，活動時間長達廿二天，橫跨農曆新年、元宵節，二月十六日才閉幕。昨日會中由縣長許淑華、副縣長王瑞德等人公開今年主燈「拾來富貴」的造型，以福蛇纏繞造型象徵吉祥與繁榮。

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縣長許淑華指出，燈會期間主燈展演，將採用迪士尼夜間花車遊行模式，由旋轉燈座搭配燈光效果和吐霧特效，並結合舞蹈演出。今年與人氣LINE貼圖IP「貓貓蟲咖波」合作，設有「貓貓蟲咖波」燈區，另以五百台無人機秀，也將有八場呈現「貓貓蟲咖波X南投燈會十周年」圖像，搭配煙火施放。

500台無人機表演 搭配煙火

除了靜態展示的燈區，知名音樂家「范揚景」也將在水舞廣場表演音樂水舞秀。燈會晚間可賞燈，遊客白天來則可在佔地兩公頃的嘉年華彩繪花海以及小火車拍照，另外現場也加入以紙箱為材質的地景裝置物，像巴黎艾菲爾鐵塔、義大利比薩斜塔等造型，讓遊客感受不同於夜晚的氣氛。此外，貓羅溪也同樣提供SUP立式划槳體驗，讓遊客有另項遊憩選擇。

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