《新北》留言爭議 石門公所稱小編帳號被盜

2025/01/17 05:30

〔記者黃子暘、陳奕劭／新北報導〕石門區公所的臉書粉絲專頁昨天被發現在網路媒體粉專留言「冥盡擋是分裂台灣製造仇恨的始作俑者」，引發民進黨市議員的不滿，區公所解釋為小編的帳號被盜。民進黨市議員李宇翔質詢市府研究發展考核委員會主委林豐裕，質疑市府網路防火牆未發揮作用？但林豐裕說，系統並未出現被駭的警示，疑似是離職員工所為。李宇翔怒批評區公所說謊。

研考會︰公務網路系統未出現警示

石門區公所臉書粉專的貼文下，昨天出現「冥盡擋是分裂台灣製造仇恨的始作俑者，沒有冥盡擋，台灣會更好！」的爭議留言，引起綠營許多市議員及支持者的不滿，怒批公務單位違反行政中立。

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民進黨市議員鄭宇恩說，她向區公所查證，公所解釋說，臉書小編的帳號被盜用，並非「現職公務人員」所為，但有用粉專的人都知道，粉專後台是可以查詢是哪位小編的使用痕跡，她要求市府徹查究責。

李宇翔批評說，可以在上班時間當網軍喔？石門區公所宣稱帳號被盜，這種爛理由想騙誰？他也在市議會質詢林豐裕，如果公所粉專真的被盜帳號，市府公務網路的資訊安全堪憂。

林豐裕答詢說，據悉是離職員工所為，市府公務網路若被侵害，系統都會告警，但研考會並未收到系統告警。李宇翔再怒批石門區公所「帳號被盜」的說法是公然說謊。

石門區公所回應說，公所有多名小編，其中一人被駭客盜取帳號，已要求所有小編更改密碼並報警調查，對此事造成外界紛擾表達歉意。

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