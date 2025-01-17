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    雙北宣傳世壯運 祭觀光優惠

    新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安出席「挑戰世壯運一起打木球」跨國友誼交流賽。（記者王藝菘攝）

    新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安出席「挑戰世壯運一起打木球」跨國友誼交流賽。（記者王藝菘攝）

    2025/01/17 05:30

    〔記者董冠怡、甘孟霖／綜合報導〕雙北兩市主辦的世界壯年運動會將於五月十七日起登場，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安及十九個外國駐台機構、外國商會的代表，昨天在新莊體育館打「木球」，以球會友並為世壯運宣傳暖身。侯友宜表示，賽會期間提供參賽選手，三個月免費搭乘觀光公車遊玩瑞芳水金九；台北市體育局指出，五月十一日至六月六日，針對參賽選手、隊職員、親屬提供乘車優惠序號，搭乘Uber可享八折優惠，單趟行程最高折抵一○○元。

    選手免費搭觀光公車玩水金九

    侯友宜說，為了鼓勵民眾參賽，新北市提供選手三個月（五月十七日至八月十六日）免費搭乘觀光公車遊玩瑞芳水金九，探訪九份、水湳洞、黃金博物館、深澳鐵道自行車等景點，創造「運動觀光」效益；此外，新北市民廣場、板橋體育場、新莊體育館的三座身障比賽場地，競賽過程都有專人服務帕拉選手。

    蔣萬安指出，世壯運目前計有一三七國、三萬一千餘人報名，報名系統開放至二月十七日止。新北市體育局長洪玉玲說，包括三對三籃球、路跑（十公里、半馬）、壘球、棒球、足球、槌球、木球、鐵人三項等，尚有名額可以報名，參賽選手都會發給專用的悠遊卡，詳細資訊可到二○二五雙北世壯運活動官網查詢。

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