為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    板殯說明會 侯友宜︰必要時再加開

    2025/01/17 05:30

    〔記者董冠怡、黃子暘／新北報導〕新北市立殯儀館（簡稱板殯）究竟要遷建他處或原址改建優化，地方民意陷入爭端，前晚的首場說明會在火藥味中不歡而散，市府民政局表示，明天（十八日）上午十點在新埔國中的第二場說明會仍如期舉行；市長侯友宜昨天也表示，會繼續做好溝通，必要時再加開說明會場次，期待彙整民意並圓滿解決。

    首場不歡而散 第二場明在新埔國中

    侯友宜指出，板殯使用已經四十年，在地方衍生許多問題，市府會積極面對並妥善處理，許多里長、里民都不斷反映「不要再拖了」，前天首場說明會難免有不一樣的聲音，市府會傾聽、尊重並繼續溝通，必要時再增加說明會場次，期待彙整民意並圓滿解決。

    前晚率眾到說明會場抗議的市議員周勝考，昨天在臨時會質詢說，市府宣稱板殯在地的新海里有一三四六位里民同意原址改建優化，但是連署人分明有其他行政區的民眾，並不代表板殯附近的在地民意；他並說，自己也收到三千多份「反對板殯原址擴建」的連署書，保證都是板橋人，等收齊一萬份之後就會到市府、市議會陳情。

    先前發起市議員連署「板殯原址改建優化」的市議員劉美芳說，她沒有在此案獲得任何利益，反倒可能流失選票，她當然贊成趕快遷建，但實情是根本推不動，她不捨市民被一騙再騙，既然板殯遷建遙遙無期，「原址改建、優化」是現階段不得不接受的比較可行方法，至少先改善附近居民長期忍受的痛苦，盼市府提出具體改善方案並做好說明溝通。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播