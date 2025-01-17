板殯說明會 侯友宜︰必要時再加開

2025/01/17 05:30

〔記者董冠怡、黃子暘／新北報導〕新北市立殯儀館（簡稱板殯）究竟要遷建他處或原址改建優化，地方民意陷入爭端，前晚的首場說明會在火藥味中不歡而散，市府民政局表示，明天（十八日）上午十點在新埔國中的第二場說明會仍如期舉行；市長侯友宜昨天也表示，會繼續做好溝通，必要時再加開說明會場次，期待彙整民意並圓滿解決。

首場不歡而散 第二場明在新埔國中

侯友宜指出，板殯使用已經四十年，在地方衍生許多問題，市府會積極面對並妥善處理，許多里長、里民都不斷反映「不要再拖了」，前天首場說明會難免有不一樣的聲音，市府會傾聽、尊重並繼續溝通，必要時再增加說明會場次，期待彙整民意並圓滿解決。

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前晚率眾到說明會場抗議的市議員周勝考，昨天在臨時會質詢說，市府宣稱板殯在地的新海里有一三四六位里民同意原址改建優化，但是連署人分明有其他行政區的民眾，並不代表板殯附近的在地民意；他並說，自己也收到三千多份「反對板殯原址擴建」的連署書，保證都是板橋人，等收齊一萬份之後就會到市府、市議會陳情。

先前發起市議員連署「板殯原址改建優化」的市議員劉美芳說，她沒有在此案獲得任何利益，反倒可能流失選票，她當然贊成趕快遷建，但實情是根本推不動，她不捨市民被一騙再騙，既然板殯遷建遙遙無期，「原址改建、優化」是現階段不得不接受的比較可行方法，至少先改善附近居民長期忍受的痛苦，盼市府提出具體改善方案並做好說明溝通。

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