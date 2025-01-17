《新北》環狀線震損求償 議員促一併告北市府

2025/01/17 05:30

質疑主辦工程應負連帶責任 北市捷運局︰雙北有共識 向中工求償

〔記者黃子暘、林承鴻／綜合報導〕新北環狀線在去年○四○三強震時毀損，雙北市府依據第三方公正單位的鑑定結果，已共同向施工廠商中華工程求償十九．二七億元的修復費等相關支出，但多位新北市議員昨天在臨時會質疑說，環狀線工程當初全由台北市府負責招標、興建、驗收，台北市也應負連帶責任，修繕費墊付款至少要分攤一半，要求新北市府一併提告台北市府。

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新北捷運局︰依鑑定報告究責

對此，新北市捷運工程局長李政安指出，雙北依照鑑定報告共同向中工求償，「誰的疏失？絕對究責到底！」會按照鑑定報告究責，但如果一併提告台北市府，擔憂中工可能會主張歸責給台北市府等相關單位；台北市捷運局一工處也說，雙北市府已有共識，一起向中工求償。

議員︰北市應分攤修繕墊付款

新北市議員蘇泓欽、廖宜琨表示，十九億多元的修繕墊付款都是新北市一肩扛起，台北市未出一毛錢，但環狀線工程招標、興建、監造、驗收都由台北市主辦，台北市府理應對工程品質有監督把關之責，如今鑑定報告指向中工施工不當，台北市府有瀆職之嫌與連帶責任，要求台北市至少應要負擔一半的修繕墊支費，否則對台北市而言，向中工求償根本「不痛不癢」，新北不能每次碰到台北就「矮了一截」。

市議員翁震州也批評說，環狀線修繕動支新北兩年的災害準備金，恐將影響新北未來的救災事宜，台北比新北有錢，豈有不用分攤修繕費的道理？假設對中工訴訟過程發現新事證，台北也可能有監督或驗收不實等缺失，新北市應該一併提告台北市府及中華工程。

新北市捷運局指出，第三方公正單位的鑑定報告已分析受損原因是中華工程未按照施工圖施工，雙北將共同提告求償，台北捷運工程局一月六日已發函中工，要求給付新北市的求償費用，台北市府十四日已邀集中工進行損害賠償磋商會議。

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