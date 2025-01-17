《新北》攜手學習平台 挑戰「FUN寒假任務」

新北市教育局與學習平台合作，即日起至二月底推出「FUN寒假任務」活動。 （記者黃子暘攝）

2025/01/17 05:30

教局鼓勵親子共學 推廣防詐、隱私保護 可賺點數、換獎品

〔記者黃子暘／新北報導〕學校即將放寒假，新北市教育局長張明文表示，為鼓勵親子在寒假期間開心共學，與「PaGamO」、「動物星球頻道」、「均一教育平台」等學習平台合作，即日起至二月底推出「FUN寒假任務」活動，鼓勵家長陪伴孩子一起善用各學習平台，完成學科知識或數位素養等任務，學習數位品德及防詐知能、隱私保護，還可以賺點數、換獎品。

請繼續往下閱讀...

活動即日起至二月底

張明文指出，「FUN寒假任務」鼓勵親子共學，推廣數位品德、防詐知能、正確使用三C、保護隱私等觀念，透過活動讓孩子在挑戰自我之餘，也能開心累積點數兌換學習用品等獎勵。

海山國小家長會張智閎說，學校放長假，家長最擔心孩子過度使用三C產品，也憂慮孩子遭受網路詐騙，「FUN寒假任務」可幫助孩子建立正確觀念，藉由線上課程再輔以教師引導，讓孩子懂得保護隱私、避免遭受網路詐騙或霸凌。

教育局表示，新北也推出「親師生平台」單一帳號系統，整合一三○多項學習資源，並搭配內建AI輔助學習功能，讓師生都能輕鬆使用數位教育資源進行自主學習。

市圖規劃「漫讀義世界」

此外，市立圖書館館長吳佳珊指出，台北國際書展將於二月四日登場，這屆書展的主題國是義大利，市圖也規劃「漫讀義世界」的寒假兒童閱讀活動，透過主題書展、文化講座、繪本導讀、親子DIY、電影欣賞等活動介紹「義式風情」，免費活動從一月廿一日起展開，中低、低收入戶、身心障礙及社會局轉介高風險家庭等國小學童，可在一月十六日至十八日優先報名，詳情到市圖官網查詢。

吳佳珊說，系列活動包括總館的「木偶奇遇記」繪本故事分享與小木偶木藝鉛筆、青少年圖書館「文藝復興與巨匠達文西手稿DIY」研習班、三峽分館的「聽歌劇飲咖啡」、土城親子分館的「Ciao，波隆納」、汐止分館的「威尼斯嘉年華面具」、萬里分館「義大利不倒的藝術—比薩斜塔積木」、永和親子圖書閱覽室「蒙娜麗莎的微笑」印象數字油畫、平溪分館的「愛的滋味—義式料理」等，有各種介紹義大利文化的閱讀活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法