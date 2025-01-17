嘉義春節疏運 23條幸福巴士免費接駁

2025/01/17 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕今年農曆春節假期長達九天，交通部公路局雲嘉南區養護工程分局昨與嘉義區監理所、嘉義縣、市府等提出春節疏運措施，呼籲民眾多利用大眾運輸工具，搭乘國道客運與幸福巴士有優惠，並做好行前規劃，掌握路況以免塞車。

公路局表示，春節期間台十八線阿里山公路中埔、石棹及阿里山森林遊樂區路段預計車流量高，下山後從國道三號北上的民眾可行駛替代路線轉往國道三號竹崎交流道；國道三號南下車輛可提早下竹崎交流道行駛替代路線前往奮起湖、阿里山。

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林業保育署嘉義分署表示，阿里山國家森林遊樂區入口前方LED訊息看板提供園區內即時車位資訊，若停車位已滿，將引導至台十八線八十九至九十五公里區間停車，春節九天連假每日上午八點至晚上六點於該區間設置十處候車站提供往返免費接駁服務。

公路局說，春節期間一月二十九日至二月一日上午八點到下午五點，石棹往奮起湖（縣道一六九線）實施小車單向管制，前往奮起湖車輛由台十八線六十三．五公里處行駛頂石棹輔助道路、轉一六九線往奮起湖，回程行駛一六九線往石棹；也可至六十一公里處停車場（樂野服務區）停車改搭乘接駁專車前往奮起湖。

春節連假推出公路客運票價優惠，九十條國道客運路線票價六折；今年嘉義縣、市有二十三條幸福巴士免費路線，行經台鐵、高鐵或轉運站等運輸節點，方便旅客返鄉。

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