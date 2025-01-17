太保「好事多」計畫 行銷在地產業

朝日溫室販售在地農民生產的高級溫室網紋哈密瓜等水果。（記者林宜樟攝）

2025/01/17 05:30

公所開課程、架網站 推動青農返鄉、產業升級

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市近年因台積電及華泰名品城Outlet進駐，地方看好未來發展，太保市公所推動青農返鄉、產業升級，開辦「太保好事多」計畫，開設課程及架設網站協助業者行銷，昨市長鄭淑分為加入計畫的農三代青農謝秉均、謝欣珉開設的精品水果行「朝日溫室」進行推廣；謝秉均說，台灣水果品質世界一流，但缺少包裝行銷，盼能打造精品形象，提升農產價值。

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農三代青農開水果行 打造精品形象

二十八歲的謝秉均說，祖父種植稻米，父親謝俊宏是台灣溫室栽培瓜果先驅，他原在台中經營餐飲業，因看好太保市未來商業市場，去年底返鄉與二十五歲的弟弟謝欣珉在太子大道開水果行，店址鄰近飯店、故宮南院及嘉義科學園區，販售自家種植的小番茄、在地農民生產的網紋哈密瓜，還有日本進口麝香葡萄、精品草莓、智利白櫻桃等高價水果。

朝日溫室是嘉義罕見的精品水果行，開店月餘已有多位具高消費力的客戶下大筆訂單；謝秉均說，因鄰近公家機關、醫院及飯店，主打送禮市場，旅客也會進店購買現吃，感謝公所開設課程，讓業者學習數位行銷，建立產品形象。

學習數位行銷 提升商品價值

鄭淑分說，太保市進入產業轉型時期，公所針對各行業開設行銷課程，架構「太保好事多」行銷課程及網站，培訓加入的店家、農戶；溫室農業是當地產業亮點，朝日溫室從傳統農業、溫室農業跨入店面銷售，打造精品級消費空間，加入「太保好事多」計畫，由公所擴大行銷層面。

太保市農會總幹事黃靜玉表示，農民從果菜批發、網路宅配到精品店面，提升商品價值，朝日溫室有現切水果、一般禮盒到進口高價水果，農會也持續協助輔導行銷。

太保市長鄭淑分（右起）、朝日溫室謝秉均、謝欣珉及太保市農會總幹事黃靜玉。（記者林宜樟攝）

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