斗南、土庫年味市集 初一至初三登場

雲林縣府大年初一至初三將在斗南順安宮、土庫順安宮舉辦傳統年味市集。（記者黃淑莉攝）

2025/01/17 05:30

〔記者黃淑莉、李文德／雲林報導〕傳統過年的年味消失，雲林縣府將在大年初一（廿九日）至初三（卅一日）連續三天在斗南順安宮、土庫順安宮舉辦傳統年味市集，讓大家體驗早年過年各庒頭廟口熱鬧場景；古坑鄉公所明、後天在綠色隧道舉辦茂谷柑節活動，歡迎大家來產地採購。

縣議員蔡東富指出，隨著時代進步，過年的年味變淡，許多人反映過年走到街上沒有年味、冷清，孩子也都在家玩3C，很懷念三、四十年過年廟口熱鬧場景。

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縣長張麗善表示，為讓鄉親及遊客體驗古早味的年味，縣府今年試辦年味市集活動，山線在斗南順安宮、海線在土庫順安宮，現場有街頭藝人表演，還有七○年代童趣傳統活動體驗，有尪仔標、彈彈珠、抽地瓜、戳戳樂、趣味打香腸等闖關遊戲，適合大人小孩一起玩。

雲林縣警察局長李建民表示，春安工作從本月二十日開始至二月三日，連假期間每日出動約八百人次警力執行各項安全維護及交通疏導，針對人潮多的熱門地點如廟宇、景點設置機動派出所外，賣場、金融機構、傳統市場等地則會加強巡邏，保護民眾財產安全。

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