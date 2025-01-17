《台中》春節+櫻花季 武陵農場訂房客滿

2025/01/17 05:30

〔記者歐素美、蔡淑媛／台中報導〕今天春節連假長達九天，台中市山區飯店訂房不如預期，梨山賓館副總林閔政表示，往年大年初一至初三都客滿，今年僅初二客滿；谷關社區發展協會理事長尹敬倫也指出，以往春節訂房早在去年十月初就訂滿了，今年可能是春節假期較長，民眾慢慢安排旅程，訂房都很慢；但市區飯店業者則表示，今年春節訂房較往年增加一至二成。

今年二月八日至廿三日是武陵櫻花季，目前武陵農場及武陵富野櫻花季的訂房都已客滿，受旅客外溢效應，梨山賓館在櫻花季期間訂房也有八成左右，反而農曆春節訂房不如預期。

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武陵農場春節訂房，年年客滿；同在武陵農場內的武陵富野渡假村飯店，可能因價格較高，除夕到初四平均住房率約九成五；福壽山農場大年初一至初五客滿，場方表示，受台八線八十三Ｋ管制影響，中南部部分團客取消訂房，過年前後平日狀況比往年慘。

谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，今年春節，谷關地區各溫泉飯店落差大，有的飯店除夕至初三接近客滿，有些飯店只有六至八成，初四平均只有四到六成左右。

台中市區飯店今年除夕至初三訂房率約七到九成。業者表示，以往長年假出國旅客多，今年可能因之前疫情解封後太多出國，反而選在國內過節，加上花東震災影響，台中今年房價也比往年減價約一成，春節期間台中訂房熱絡，較往年增加一、二成。

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