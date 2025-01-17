《台中》天津年貨大街今登場 一中商圈接棒

一中商圈年貨大街將於1月24日至2月9日舉辦舞春市集，25日將邀請棒球12強冠軍球員潘傑楷到場與民眾互動。（記者蔡淑媛攝）

2025/01/17 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆春節辦年貨，台中市今年有天津商圈、一中商圈舉辦年貨大街，分別在今日（十七日）、二十四日開跑，天津路二段有超過百攤南北年貨、時尚服飾及特色小吃，今天開幕提供限量百份福氣袋搶購，期間有消費滿額抽獎；一中商圈邀請棒球十二強冠軍球員潘傑楷現身代言，另繼光商圈也向市府申請在二十九日舉辦年貨大街，尚待核準。

天津年貨大街今天率先登場，今起至一月二十七日共十一天，在天津路二段（西起中清路，東至梅川西路）展開，不只有南北雜貨、美食，還有許多精美、便宜服飾，超過百攤，秋冬服飾屆時一律「打到骨折」清庫存，另為鼓勵搭捷運來血拚，更推出「搭捷運抽iPad」活動。

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此外，年貨大街期間每周六、日晚上推出「音樂之夜、舞動蛇年」饗宴，將有舞蹈、古箏表演及歌手演出，增添年節熱鬧氛圍。

一中商圈年貨大街將於一月二十四日至二月九日舉辦舞春市集，為期十七天，一月二十五日邀請棒球十二強冠軍球員潘傑楷到場與民眾互動，並送上親筆簽名球，開幕當天發送新年限定紅包八八八份，準備五十吋大電視與三十吋行李箱等獎品讓民眾摸彩，期間到商圈會員店消費滿百元，有機會抽中iPhone16等多項禮品；中友百貨春節期間舉辦中友藝術季活動，邀請國內知名交響樂團演出動漫主題曲、動漫Coser開場走秀。

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