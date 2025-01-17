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    《台中》山海屯景點推廣不足 議員促加強

    台中市議員周永鴻表示，潭子新田步道是很不錯的步道，但觀旅局很少推廣。（周永鴻提供）

    台中市議員周永鴻表示，潭子新田步道是很不錯的步道，但觀旅局很少推廣。（周永鴻提供）

    2025/01/17 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕春節九天連假即將開始，民進黨議員周永鴻表示，台中觀旅局官方網站上列出的景點超過四百處，雖然山海屯區佔其中約三分之二，但觀旅局官網包括其社群平台對山海屯景點推廣相較市區相對不足，且留宿也比不上市區，要求市府應與旅宿和餐飲業者合作，藉由套裝優惠行程等方式開發兩日以上行程，增加外地旅客至山海屯遊玩及留宿意願。

    觀旅局：透過好湯溫泉季、花毯節推廣

    觀旅局表示，有積極推廣台中市觀光景點及活動資訊，且透過社群貼文介紹，如配合「二○二四台中好湯溫泉季」、「二○二四台中國際花毯節」活動，宣傳山城地區觀光景點及周邊各種建議遊程及旅宿合作專案優惠，也宣傳如台中情人節飯店限定優惠，盤點台中跨年活動資訊懶人包，提供且推薦遊程給民眾，帶動過夜經濟。

    周永鴻指出，經查包含「大玩台中」App及觀旅局經營各社群平台，山海屯景點宣傳貼文佔不到全部貼文一半，如新社、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道、谷關溫泉區，應積極推廣；登山步道，市府一直推廣大坑步道，但是烏日知高圳、大肚的萬里長城、潭子新田登山步道、海線的鰲峰山公園，市府都未積極對外介紹。

    議員：除了大坑步道外 均未積極介紹

    另根據觀旅局「台中市主要遊憩據點遊客行為資訊網」統計，去年七到八月該網站統計，「宮原眼科及綠川水岸廊道」留宿率四八％，「審計新村、草悟道和勤美」留宿率四四％，相較山線著名「潭雅神綠園道」僅二四％，「霧峰林家」僅二○％，足見觀旅局對山海屯區沒有配套，讓外地遊客未因此景點留宿台中。

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