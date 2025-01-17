TPASS1.0使用人次近9億 2.0版最高回饋40%

2025/01/17 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕交通部昨在行政院院會報告「TPASS 1.0成果及2.0新方案」，交通部說，凡是有記名並自二月起搭乘次數累計十一次以上的乘客，符合條件最高可享四十％回饋。行政院長卓榮泰表示，TPASS通勤月票自二○二三年七月上路以來，全國廿個縣市推出廿七個月票方案，民眾購買及使用踴躍，截至去年底，已有超過一一○○萬人次購買，使用高達八．九億人次，較二○二二年同期公共運輸運量成長約三成。

為擴大促進公共運輸使用成效，交通部推動TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，針對每月持電子票證（需完成記名登錄）搭乘公共運輸達十一次以上的民眾，提供一定比例乘車金額回饋。

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交通部說，民眾可至公路局常客優惠回饋網頁，點選進入各票證公司記名專區完成登錄程序後，每月搭乘公路公共運輸（國道客運、公路客運、市區公車）十一至卅次，可回饋十五％乘車金額、搭乘卅一次以上回饋卅％。

交通部說，使用TPASS 2.0票卡，只要在三月卅一日前完成記名登錄，年底前每月搭乘公共運輸達回饋條件後，將由中央再加碼回饋十％乘車金額。另外，中央也針對已有常客優惠的軌道運輸（台鐵、台北捷運、新北捷運）加碼回饋二％乘車金額。

民眾即起可上網記名登錄，二月起將自完成記名登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，最快可自三月廿五日起至指定管道靠卡領取二月的回饋金。

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