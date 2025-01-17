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    首頁　>　生活

    流感迎高峰 1／29~31日157醫院加開特別門診

    流感疫情高峰預計將落在農曆春節前後，公費流感疫苗已開放全民施打，應盡速接種。（記者蔡淑媛攝）

    流感疫情高峰預計將落在農曆春節前後，公費流感疫苗已開放全民施打，應盡速接種。（記者蔡淑媛攝）

    2025/01/17 05:30

    〔記者林惠琴、邱芷柔、蔡昀容／台北報導〕國內春節前後將迎來流感疫情高峰，類流感單週就診上看十五萬人次，衛福部疾管署昨宣布，一月廿九日至卅一日（初一至初三）全國共一五七家醫院開設傳染病特別門診一二三○診次，有需要的民眾可多加利用，並呼籲尚未接種流感或新冠疫苗者儘速接種。

    單週類流感就醫上看15萬人次

    疾管署副署長曾淑慧表示，為兼顧民眾春節期間的傳染病就醫需求及急重症醫療量能與品質，獎勵急救責任醫院於初一至初三開設特別門診，可診治呼吸道及腸胃道等多項傳染病。

    華航董座心肌梗塞猝逝 享壽73歲

    曾淑慧指出，依各縣市衛生局截至一月十三日回報結果，配合開設特別門診的醫院共計一五七家，規劃開設一二三○診次，高於去年一五五家醫院開設一一三九診次，多出八％，細節已公布於疾管署官網「春節傳染病特別門診專區」。

    華航董事長謝世謙前天戴著口罩，抱病出席與中華航空企業工會簽訂團體協約，與會人士指出，他因重感冒臉色蒼白，但他表示有看過醫生，聲音聽起來也很有精神，沒想到昨天疑因心肌梗塞在睡夢中猝逝，享壽七十三歲，令人震驚惋惜，遺缺由總經理高星潢代理。

    亞東醫院院長、心臟血管外科醫師邱冠明指出，心肌梗塞通常是長期風險因子累積的結果，例如家族史、高膽固醇、高血壓、糖尿病、動脈硬化等病史。心血管疾病、呼吸道感染是冬季主要健康威脅，低溫會引起血管收縮，增加心臟的阻力及負荷，而流感或感冒引發的全身性發炎反應，也會進一步加重心臟負擔，對年長者及有慢性病或心血管病史者尤其危險。

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