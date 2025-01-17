學校變補習班 新北爆國小教職員違規課輔／安排校外老師教課、招生規模擴至國高中生 至少違規3年

新北市蘆洲區某國小被投訴找校外老師到校內幫學生補習。 （讀者提供）

2025/01/17 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕民眾向本報爆料，新北市蘆洲區某國小的教師、職員，因子女有英語、繪畫等學習需求，竟安排校外老師到校使用教室或教職員休息室進行課後輔導，違規行為至少三年，且招生規模愈來愈大，還包括教職員就讀外校的子女，年齡也擴及國中、高中生，竊占學校空間及水電，還複製學校門禁卡給外師使用；新北教育局及校方表示，已要求立刻停辦並從嚴究責。

11人涉案 校長調查證實

該校校長去年八月才到校服務，證實調查後確有此事，涉案教職員私聘校外的英文、繪畫老師，到學校教導自己的孩子，共有十一名教職員的廿三名子女接受課後輔導。

請繼續往下閱讀...

教育局：依規議處

新北教育局及校長都強調，已要求立即停課，絕不護短包庇，會依法依規議處，並追償場地及水電等相關費用，如涉及違法會移請政風單位調查。

民眾爆料指出，這所國小的少數老師，暗中找外校英語老師到校內補習已約五年，這兩、三年又再成立繪畫班，利用週三、週五夜間在教室或教職員休息室補習，例假日是白天的上、下午，還細分多個班別，加入的學生愈來愈多，從原本學校老師的孩子，「呷好逗相報」逐漸擴大到老師親友的孩子，年齡也放大到國中、高中生，校內補習規模愈辦愈大，免費使用學校空間及水電，引人非議。

竊占學校空間及水電

投訴人說，疑似主導的一名校內組長，為方便外聘老師可自由進出學校，竟複製門禁卡及鑰匙給外師，學生和家長在夜間和假日也可隨意進出校園，還能直接進入有門禁管理的地下停車場接送小孩，恐有校園安全疑慮。

投訴人指出，新北曾有校長替私家車充電都被判刑，公立學校教職員怎可在校內私設補習班，竊占教室及水電？以該校普通教室租借辦法，一小時含加開冷氣等電費需要六百元租金，數年來侵佔教室、水電的不法利益至少上百萬元。

新北市蘆洲區某國小被投訴找校外老師到校內幫學生補習，夜間教室仍燈火通明。 （讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法