為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    學校變補習班 新北爆國小教職員違規課輔／安排校外老師教課、招生規模擴至國高中生 至少違規3年

    新北市蘆洲區某國小被投訴找校外老師到校內幫學生補習。 （讀者提供）

    新北市蘆洲區某國小被投訴找校外老師到校內幫學生補習。 （讀者提供）

    2025/01/17 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕民眾向本報爆料，新北市蘆洲區某國小的教師、職員，因子女有英語、繪畫等學習需求，竟安排校外老師到校使用教室或教職員休息室進行課後輔導，違規行為至少三年，且招生規模愈來愈大，還包括教職員就讀外校的子女，年齡也擴及國中、高中生，竊占學校空間及水電，還複製學校門禁卡給外師使用；新北教育局及校方表示，已要求立刻停辦並從嚴究責。

    11人涉案 校長調查證實

    該校校長去年八月才到校服務，證實調查後確有此事，涉案教職員私聘校外的英文、繪畫老師，到學校教導自己的孩子，共有十一名教職員的廿三名子女接受課後輔導。

    教育局：依規議處

    新北教育局及校長都強調，已要求立即停課，絕不護短包庇，會依法依規議處，並追償場地及水電等相關費用，如涉及違法會移請政風單位調查。

    民眾爆料指出，這所國小的少數老師，暗中找外校英語老師到校內補習已約五年，這兩、三年又再成立繪畫班，利用週三、週五夜間在教室或教職員休息室補習，例假日是白天的上、下午，還細分多個班別，加入的學生愈來愈多，從原本學校老師的孩子，「呷好逗相報」逐漸擴大到老師親友的孩子，年齡也放大到國中、高中生，校內補習規模愈辦愈大，免費使用學校空間及水電，引人非議。

    竊占學校空間及水電

    投訴人說，疑似主導的一名校內組長，為方便外聘老師可自由進出學校，竟複製門禁卡及鑰匙給外師，學生和家長在夜間和假日也可隨意進出校園，還能直接進入有門禁管理的地下停車場接送小孩，恐有校園安全疑慮。

    投訴人指出，新北曾有校長替私家車充電都被判刑，公立學校教職員怎可在校內私設補習班，竊占教室及水電？以該校普通教室租借辦法，一小時含加開冷氣等電費需要六百元租金，數年來侵佔教室、水電的不法利益至少上百萬元。

    新北市蘆洲區某國小被投訴找校外老師到校內幫學生補習，夜間教室仍燈火通明。 （讀者提供）

    新北市蘆洲區某國小被投訴找校外老師到校內幫學生補習，夜間教室仍燈火通明。 （讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播