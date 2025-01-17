大腸癌年輕化 公費篩檢對象擴大／45至49歲、40至45歲有家族病史者 每2年1次糞便潛血檢查

國健署與醫界、藝人李㼈（左三）一起宣導大腸癌定期篩檢的重要性。（國健署提供）

2025/01/17 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕國內年輕型大腸癌發生率上升，甚至高於英美日韓等國，因此今年起公費篩檢對象由原本提供五十至七十四歲族群，擴大至四十五至七十四歲民眾及四十至四十四歲有父母、子女或兄弟姊妹診斷為大腸癌具有家族病史者，可接受每兩年一次糞便潛血檢查，以利早期發現、早期治療，守住存活機會。

台大醫學院內科臨床教授、台灣大腸癌篩檢計畫主持人邱瀚模表示，檢視二○一○至二○一八年數據，不同於五十至五十九歲大腸癌發生率下降，四十至四十四歲從每十萬人有廿一人上升至廿九．八人，四十五至四十九歲也由每十萬人有四十．四人上揚至四十九．八人。

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大腸癌發生率高於美日韓星

邱瀚模也指出，若以二○二○年數值來看，男、女性大腸癌發生率分別為每十萬人有四十三．一二人、廿九．三一人，比鄰近的日本、韓國、新加坡等地都高，直言全球年輕型大腸癌呈現增加趨勢，但台灣發生率在其中「名列前茅」，非常不名譽，須探討危險因子並落實篩檢。

大腸直腸外科醫學會副秘書長張巨成說明，五十歲以下大腸癌個案從二○一二年一八七一人成長至二○二二年二○四九人，提醒第一期至第四期五年存活率依序是九十七．二％、九十六．九％、七十七．五％、廿二．六％，高於六十五歲以上的八十四．八％、七十六．八％、六十八．三％、十三．九％，呼籲應積極治療。

國健署癌症防治組長林莉茹表示，大腸癌為國人發生率第二位的癌症，二○二二年新增一萬七六四三名個案，平均每廿九分四十七秒就有一人罹患大腸癌、每七十七分廿四秒就有一人死於大腸癌，但定期篩檢可減少廿九％晚期發生率、降低卅五％死亡率。

飲食掌握三多三少三去原則

國健署也邀請藝人李㼈一起宣導大腸癌篩檢的重要性，林莉茹並強調，今年公費大腸癌篩檢放寬為四十五至七十四歲民眾、四十至四十四歲具家族史者，可接受每兩年一次糞便潛血檢查，提醒陽性者每二人有一人是大腸瘜肉、每廿人有一人為大腸癌，若未及時大腸鏡篩檢，死亡風險增加六十四％。至於防範大腸癌，須掌握「三多、三少、三去」的生活原則，包含多蔬果、多喝水、多運動；少油鹽、少紅肉、少醬料；去肉皮、去肥油、去焦黑。

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