環狀線災損 新北議員要求一併向北市求償

2025/01/17 05:30

〔記者黃子暘、林承鴻／綜合報導〕新北環狀線在去年○四○三強震時毀損，雙北市府依據第三方公正單位的鑑定結果，已共同向施工廠商中華工程求償十九．二七億元的修復費等相關支出，但多位新北市議員昨天在臨時會質疑說，工程當初全由台北市府負責招標、興建、驗收，台北市應負連帶責任，修繕費墊付款至少要分攤一半，要求新北市府一併提告台北市府。台北市捷運局一工處表示，雙北市府已有共識，一起向中工求償。

北市捷運局︰雙北有共識 向中工求償

新北市捷運工程局長李政安說，雙北依鑑定報告共同向中工求償，「誰的疏失？絕對究責到底！」如一併提告北市府，擔憂中工可能會主張歸責給北市府等相關單位。

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新北市議員蘇泓欽、廖宜琨表示，十九億多元的修繕墊付款由新北市一肩扛起，台北市未出一毛錢，但工程招標、興建、監造、驗收都由北市主辦，北市府對工程品質有監督把關之責，如今鑑定報告指向中工施工不當，北市府有瀆職之嫌與連帶責任，至少應負擔一半的修繕墊支費，否則對台北市而言，向中工求償根本「不痛不癢」。

市議員翁震州批評說，環狀線修繕動支了新北兩年的災害準備金，恐將影響未來的救災事宜，台北比新北有錢，豈有不用分攤修繕費的道理？假設對中工訴訟過程發現新事證，台北也可能有監督或驗收不實等缺失，新北市應該一併提告台北市府及中華工程。

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