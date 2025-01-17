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    《北市》世壯運選手、隊職員、親屬 搭Uber八折

    台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜一起打木球，為世壯運暖身。（記者王藝菘攝）

    台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜一起打木球，為世壯運暖身。（記者王藝菘攝）

    2025/01/17 05:30

    〔記者甘孟霖、董冠怡／綜合報導〕雙北兩市主辦的世界壯年運動會於五月十七日起登場，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及十九個外國駐台機構、外國商會的代表，昨在新北市新莊體育館打「木球」，以球會友並為世壯運宣傳暖身。台北市體育局指出，五月十一日至六月六日，提供選手、隊職員、親屬乘車優惠序號，搭Uber可享八折優惠，單趟最高抵一○○元。新北市也提供選手三個月免費搭乘觀光公車遊玩瑞芳水金九。

    參賽者免費搭新北觀光公車3個月

    蔣萬安指出，世壯運目前有一三七國、三萬一千餘人報名，報名系統開放至二月十七日止，參賽同時也能體驗台灣各地的特色美景，以在台北市觀山河濱公園舉辦的木球競賽為例，可騎YouBike到彩虹橋、饒河街夜市商圈。

    體育局補充，五月十一日至六月六日，提供選手、隊職員、親屬乘車優惠序號，搭乘Uber可享八折優惠，單趟最高折抵一○○元，共四萬組序號，每個序號最多可使用五趟。國外旅客只要於桃園機場範圍開啟Uber APP，就會收到一則英文版世壯運專屬優惠序號。

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