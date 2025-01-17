公益檔期給世壯運 WBC資格賽借不到大巨蛋

2025/01/17 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕世界棒球經典賽（WBC）資格賽將於二月廿一日在台北大巨蛋開打，申請使用公益時段被以「無檔期」拒絕，民進黨台北市議員林延鳳質疑審查標準，並提到已徵用多處場館的世界壯年運動會用了十天公益檔期，「WBC資格賽沒有比世壯運更有資格在大巨蛋舉辦嗎？」體育局表示，經典賽屬商業性賽事，在優先性上，若無其它重要國際賽事，有機會取得回饋檔期；但世壯運規模更大且為綜合型賽事，使用十天回饋檔期「非常合理」。

議員批市府變相幫遠雄賺分潤

林延鳳指出，WBC是國際公認的棒球頂級賽事，棒協申請大巨蛋公益檔期，卻被體育局以「無檔期」為由拒絕；資格賽的場地早在去年初就進行洽談，市府與體育局在討論大巨蛋公益檔期時卻未曾考慮，而把十天檔期全給了世壯運。

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體育局︰世壯運規模大 非常合理

林延鳳說，台北市長蔣萬安過去強調「大巨蛋就是以打棒球為主」，結果最頂級的國際棒球賽程，卻無法申請到公益檔期，豈不打臉。

林延鳳說，世壯運已徵用了天母棒球場、新莊棒球場，甚至大巨蛋近一個月的檔期，不僅排擠中職賽事，也排除WBC賽事使用公益時段的機會，「WBC資格賽沒有比世壯運更有資格在大巨蛋舉辦嗎？」審查會議都沒開就被排除資格，「隨心所欲」的審查制度淪為黑箱作業且毫無標準。大巨蛋場租五十二．五萬到一○五萬元，遠雄抽成十％，WBC資格賽可預期門票收入會大於世壯運，市府變相幫遠雄賺分潤，讓大巨蛋成為遠雄抽成的金雞蛋。

體育局表示，經典賽屬商業性賽事，規模小於世壯運，仍有安排檔期，只是未使用回饋檔期。大巨蛋一年回饋十天，世壯運總需求廿七天，從賽事規模、層級、重要性，回饋檔期舉辦首度在亞洲舉辦的國際級綜合體育賽會世壯運，非常合理。

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