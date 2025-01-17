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    首頁　>　生活

    北市酒毒駕累犯 照片放大7倍貼鄰里

    酒駕、毒駕及拒測累犯3次以上，且設籍台北市者，定期印製姓名及放大7倍高畫質照片，公告於鄰里及各派出所公布欄。（記者林承鴻攝）

    酒駕、毒駕及拒測累犯3次以上，且設籍台北市者，定期印製姓名及放大7倍高畫質照片，公告於鄰里及各派出所公布欄。（記者林承鴻攝）

    2025/01/17 05:30

    〔記者林承鴻／台北報導〕近期逢尾牙活動高峰，接下來年節連假，許多民眾聚會飲酒，喝酒不開車，台北市交通事件裁決所為加強嚇阻酒駕、毒駕及拒測累犯，針對累犯三次以上且設籍台北市者，昨起定期印製姓名及放大七倍高畫質照片，公告於鄰里及各派出所公布欄，希望利用民眾羞恥心理加重嚇阻效果，達到約束效果。

    利用羞恥心理 加重嚇阻效果

    裁決所統計，去年十二月酒駕毒駕累犯三次以上有十六名，其中三名設籍台北市，全國各地交通局均會在網站公布累犯資訊，違規裁罰課代理課長王詩媛指出，二○二三年入案件數一萬三三三件，去年降至八五七二件，數據有下降趨勢，利用民眾羞恥心嚇阻有其效果。

    北市進一步印製A4彩色照片並條列姓名及違法事實，公布在鄰里及各派出所公布欄，照片較原網站公告放大七倍並採防水海報印製，希望透過社會制約，避免高度酒駕累犯者再犯。

    台北市議員陳怡君表示，過去市府宣導酒駕零容忍的手段太過制式化，公布照片也有失真情形，她認為將累犯達三次以上照片放大公布於鄰里公布欄的做法較積極，並指累犯都罰不怕，希望透過新制能有效遏止累犯再犯。

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